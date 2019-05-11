TGC, yazar Demirağ'a saldırıyı kınadı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a yapılan saldırıyı kınadı.

Kuruldan yapılan açıklamada, Yavuz Selim Demirağ'a Ankara'da kimliği belirsiz bir grubun beyzbol sopalarıyla saldırdığı, Demirağ'ın tedavisinin GATA'da yoğun bakım servisinde sürdüğü belirtildi.

Saldırıyı azmettirenler ve yapanların kınandığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Gazetelere ve gazetecilere yapılan tüm saldırılarda uygulanan cezasızlık tavrının bu olayda da uygulanmamasını bekliyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetelerin ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış da sağlanamaz. Basına yönelik saldırılar direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılardır. Demokrasi farklı görüşlere tahammül etme rejimidir. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü benimsemekte zorlanan siyasilerin gazeteleri ve gazetecileri sürekli hedef göstermeleri bu tip saldırılarda önemli rol oynamaktadır. Yeniçağ yazarına yapılan saldırı basın özgürlüğü konusundaki endişeleri giderek büyütmektedir.

TGC Yönetim Kurulu olarak meslektaşımız Yavuz Selim Demirağ'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyor, ailesine ve Yeniçağ gazetesi çalışanlarına 'geçmiş olsun' diyoruz. Sorumluların en kısa sürede bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz."

