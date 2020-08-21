TGC’den DW Türkçe’ye iki ödül

DW Türkçe "Mesut’un omuzundaki yük" ve "Engelli olmak: Toplumun yarattığı engeller" haberleri ile iki ödüle layık görüldü.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 1959 yılından beri verdiği Gazetecilik Başarı Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu.

Yazılı basın, radyo, televizyon ve internet alanlarındaki haber, söyleşi, röportaj, araştırma, belgesel gibi kategorilerden yapılan başvuruları değerlendiren jüri üyeleri 13 Ağustos’ta toplanarak ödül sahiplerini belirledi.

DW Türkçe de internet dalında hazırladığı iki haberle ödüle layık görüldü.

Başak Çubukçu ile Özgür Arslan imzalı "Engelli olmak: Toplumun yarattığı engeller" başlıklı haber ile Tunca Öğreten'in hazırladığı "Mesut’un omuzundaki yük" başlıklı röportaj ödüllendirildi.

Engellilerin yaşamına bakış

Başak Çubukçu ile Özgür Arslan'ın hazırladığı ve DW Türkçe bünyesindeki +90 YouTube kanalında, 29 Kasım 2019'da yayınlanan "Engelli olmak: Toplumun yarattığı engeller" başlıklı haberde bedensel engeli olan genç kadın ve erkeklerin kendi gözünden yaşamları anlatılıyor. İzleyici, sokağın, işin, okulun, alışverişin ve daha pek çok alanın zaten engellerle dolu olduğu bir ülkede toplumsal duyarsızlığın da eklenmesiyle bu kişilerin hergün karşı karşıya kaldığı güçlükler ile yüzleşiyor. Ancak bu yüzleşme yargılayıcı, kategorize edici, ders verici veya yukardan bakan bir gözle değil, aramızdaki bu yaratıcı, mücadeleci ve başarılı bireylerin ötekileştirilmeden, tüm toplum için nasıl bir zenginlik olduğunu gözler önüne sererek ilerliyor. İzleyici, bir nevi gözlemleyen ve "normal" diye nitelenmeyen o yaşamlardan doğal akışın içinde pay sahibi oluyor.