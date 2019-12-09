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TGC'den gazeteci Doğan Şener için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 17:28 | Son Güncelleme

Şener'in cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, dün vefat eden 2008 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı sahibi Doğan Şener için başsağlığı mesajı yayımladı.

TGC'nin mesajında, "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Doğan Şener'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Şener'in cenazesi yarın Moda Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Kartal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Zonguldak'ta 1937 yılında dünyaya gelen Şener, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Mesleğe 1954 yılında Türkiye Spor gazetesinde muhabir olarak başlayan Şener, Tercüman, Milliyet, Yeni İstanbul ve Türkiye gazetelerinde çalıştı. Hey dergisini çıkaran Şener, 2008 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı sahibiydi.

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