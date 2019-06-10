HABER

TGC'NİN 73. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 22:49 | Son Güncelleme

-1938 ve 1939 doğumlu 18 gazeteciye anı plaketi verildi.  İSTANBUL DHA Türkiye  Gazeteciler Cemiyeti'nin 73.

-1938 ve 1939 doğumlu 18 gazeteciye anı plaketi verildi.

İSTANBUL DHA
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 73. kuruluş yıldönümünde kıdemli üyelerine anı plaketi verildi.
1946 yılında kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 73. kuruluş yıldönümünü cemiyetin Burhan Felek Konferans Salonu'nda kutladı. Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, “Türkiye'de vefa pek kullanılan bir sözcük değildir. Biz bunu cemiyette yaşatmaya çalışıyoruz. Hem Burhan Felek ödülleriyle hem de bu doğum tarihlerine göre düzenlediğimiz törenlerle küçük de olsa arkadaşlarımıza bir anı plaketi vererek geçmişi anımsamak ve günü yaşatmak istiyoruz" diye konuştu. Konuşmanın ardından 1938 ve 1939 doğumlu 49 kıdemli üyeden Ali Sirmen, Aydil Erol, Belma Aksun, Cumhur Kılıççıoğlu, Ergüder Tırnova, Erol Aktı, Gündüz Serdengeçti, Güner Sungurtekin, İhsan Nasır, Mehmet Muhsin Kut, Mihail Vasiliadis, Muammer Tuncer, Mustafa Özkan, Orhan Atasoy, Orhan Ayhan, Seraceddin Zıddıoğlu, Yaşar Özürküt ve Yıldırım Türkarslan'a anı plaketi verildi. Plaket töreninin ardından toplu fotoğraf çekildi.

Görüntü Dökümü:
----------------
-Törene katılanlar
-Olcayto'nun konuşması
-Plaket verilmesi
-Detaylar

Denizin tam ortasında! Gören telefonuna sarılıyor Denizin tam ortasında! Gören telefonuna sarılıyor
Yıldırım düşerek yangın çıkan çiftlikteki 500 yavru hindi yandıYıldırım düşerek yangın çıkan çiftlikteki 500 yavru hindi yandı
Yolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladıYolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan çiftlikteki 500 yavru hindi yandı

Yıldırım düşerek yangın çıkan çiftlikteki 500 yavru hindi yandı

Yolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladı

Yolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladı

Ankara'da Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu

Günün en acı fotoğrafı!

İzmir'de baba vahşeti! Kızlarına kurşun yağdırdı

İzmir'de baba vahşeti! Kızlarına kurşun yağdırdı

Hakkari Yüksekova'da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit

Hakkari'de hain saldırı: 2 işçi şehit

Antalya'da bir kişi, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, kendini astı

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.