TGC’nin İnternet Röportajı Ödülü VOA’den Umut Çolak’ın

Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri basın, radyo-televizyon ve internet olmak üzere üç kategoride veriliyor.

Geçen Şubat ayında Türkiye’nin Yunanistan’a geçişleri serbest bırakan kararı sonrasında Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’nde bir insan kaçakçısı ile görüşen Umut Çolak’ın haberi, yalnızca VOA Türkçe’nin Twitter hesabında 3 milyon 700 bin kez izlendi.

Cumhuriyet Gazetesi’nden İklim Öngel, “Sahte diplomayla sistemi tuş etmiş” ile Zehra Özdilek ‘‘Zindaşti trafiği’’ ile, Hürriyet Gazetesi’nden Gülistan Alagöz “Depreme bile gerek yok” ile, Doğan Hızlan ‘‘İlhan Başgöz’ün memleket hasreti bitiyor’’ ile Milliyet gazetesinden Cihat Aslan “Üç köyü üfürdü” ile, BirGün gazetesinden İsmail Arı ‘‘Koronavirüs testi Menzil’e emanet’’ ile, Eren Tutel ‘‘Hem hakem hem sporcu hem şampiyon’’ başlıklı haberleriyle, Tan Oral ise T24’te yayınlanan ‘‘Betonlaşmadan yakınmak’’ karikatürü ile ödül alırken Evrensel Gazetesi’nden Meltem Akyol “Kaza yapan kuryeye ‘Hasarı karşıla’ dediler” haberiyle övgüye değer görüldü.

En iyi haber ödülü Fox TV’ye

Barış Kaya-Akif Balıkçıoğlu’nun Fox TV’de de yayınlanan “Sözler Değişti Ama Arşiv Yerinde” başlıklı TV haberi, Ahmet Akpolat’ın CNN Türk’te yayınlanan “İHA'nın vurulma anı” ve Hasan Dönmez’in Habertürk TV’de yayınlanan “Ermenistan'a ait İHA düştü” çalışması ödüle değer görüldü.

Ayrıca Müge İplikçi’nin Medyascope TV’de yayınlanan ‘‘Zeytin Dalı’’ adlı programı kültür sanat, Melike Şahin’in NTV’de yayınlanan “Unutmamak İçin” adlı programı ise haber programı kategorilerinde ödül aldı.