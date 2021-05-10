TGC’nin İnternet Röportajı Ödülü VOA’den Umut Çolak’ın

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) düzenlediği 2020 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni internet röportajı dalında VOA Türkçe’den Umut Çolak kazandı.
TGC Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhuriyet.com.tr internet sitesi editörü Esra Alus, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Diken.com.tr sahibi Harun Simavi ve TGC Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Aktaş’tan oluşan seçici kurul, Çolak’ın 29 Şubat 2020 tarihinde VOA Türkçe’de yayınlanan “İnsan Kaçakçısı: Avrupa'nın Yarısını Ben Gönderdim” başlıklı röportajını ödüle değer buldu.
Geçen Şubat ayında Türkiye’nin Yunanistan’a geçişleri serbest bırakan kararı sonrasında Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’nde bir insan kaçakçısı ile görüşen Umut Çolak’ın haberi, yalnızca VOA Türkçe’nin Twitter hesabında 3 milyon 700 bin kez izlendi.
Siyasal haber ödülü Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel’e
Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri basın, radyo-televizyon ve internet olmak üzere üç kategoride veriliyor.
Cumhuriyet Gazetesi’nden İklim Öngel, “Sahte diplomayla sistemi tuş etmiş” ile Zehra Özdilek ‘‘Zindaşti trafiği’’ ile, Hürriyet Gazetesi’nden Gülistan Alagöz “Depreme bile gerek yok” ile, Doğan Hızlan ‘‘İlhan Başgöz’ün memleket hasreti bitiyor’’ ile Milliyet gazetesinden Cihat Aslan “Üç köyü üfürdü” ile, BirGün gazetesinden İsmail Arı ‘‘Koronavirüs testi Menzil’e emanet’’ ile, Eren Tutel ‘‘Hem hakem hem sporcu hem şampiyon’’ başlıklı haberleriyle, Tan Oral ise T24’te yayınlanan ‘‘Betonlaşmadan yakınmak’’ karikatürü ile ödül alırken Evrensel Gazetesi’nden Meltem Akyol “Kaza yapan kuryeye ‘Hasarı karşıla’ dediler” haberiyle övgüye değer görüldü.
En iyi haber ödülü Fox TV’ye
Barış Kaya-Akif Balıkçıoğlu’nun Fox TV’de de yayınlanan “Sözler Değişti Ama Arşiv Yerinde” başlıklı TV haberi, Ahmet Akpolat’ın CNN Türk’te yayınlanan “İHA'nın vurulma anı” ve Hasan Dönmez’in Habertürk TV’de yayınlanan “Ermenistan'a ait İHA düştü” çalışması ödüle değer görüldü.
Ayrıca Müge İplikçi’nin Medyascope TV’de yayınlanan ‘‘Zeytin Dalı’’ adlı programı kültür sanat, Melike Şahin’in NTV’de yayınlanan “Unutmamak İçin” adlı programı ise haber programı kategorilerinde ödül aldı.
İnternet haber dalında Neyran Elden’n BBC Türkçe ’de yayınlanan “Cerrahpaşa'da bir gün” başlıklı haberi ödüle layık görülürken Nezih Demirkent Özel Ödülü Bloomberg HT TV programcısı Açıl Sezen’e verildi.
Bu yıl ilk kez kadın ödülleri verildi
Habertürk TV’den Öznur Karslı Çetiner, Şule Çet davasıyla ilgili röportajı ile BBC Türkçe’den Hatice Kamer, ‘‘Ömrümü adalete adadım’’ başlıklı haberi ile Milliyet Gazetesi ise "16 günlük aktivizm, kadına yönelik şiddete son kampanyası" ise TGC Kadın Ödülü’ne layık görüldü.
TGC, pandemi koşulları nedeniyle ödül töreniyle ilgili bilgilendirmeyi ileriki günlerde yapacak.
Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Basın Seçici Kurulu
Ayşe Özek Karasu Habertürk Yazarı, Bertan Ağanoğlu Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Emre Oral Hürriyet Gazetesi Yayın Koordinatörü, Behiç Ak Karikatürist-yazar ve belgesel film yönetmeni, Gürcan Bilgiç Sabah Gazetesi Spor Yazarı, Gürsel Çelikkanat Haber Kameramanı, Miyase İlknur Cumhuriyet Gazetesi Yazarı, Semra Kardeşoğlu TGC Yönetim Kurulu Üyesi-Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı ve Vahap Munyar TGC Başkan Vekili- Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü’nden oluştu. Basın Seçici Kurulu 4 Mayıs 2021 Salı günü saat 14.00’de zoom üzerinden toplandı. Seçici Kurul Başkanlığına Behiç Ak, Yazmanlığa Bertan Ağanoğlu seçildi. Gürcan Bilgiç mazereti nedeniyle toplantıya katılamadı.
Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Televizyon-Radyo Seçici Kurulu
Dr. Engin Başcı İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, Göksel Göksu TGC Yönetim Kurulu Üyesi