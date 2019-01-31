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TGDF: (NBŞ KOTASINDAKİ DÜZENLEME) BEKLENEN KATKIYI VERMEYECEKTİR

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:34 | Son Güncelleme

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'ndan (TGDF) nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının yapılacak düzenlemeyle yüzde 2,5'e çekilmesi kararı üzerine yapılan açıklamada, "Bu miktar pancar fabrikalarımızı kurtarmayacak, pancar üreticimize beklenen katkıyı vermeyecektir.

TGDF: (NBŞ KOTASINDAKİ DÜZENLEME) BEKLENEN KATKIYI VERMEYECEKTİR

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'ndan (TGDF) nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının yapılacak düzenlemeyle yüzde 2,5'e çekilmesi kararı üzerine yapılan açıklamada, "Bu miktar pancar fabrikalarımızı kurtarmayacak, pancar üreticimize beklenen katkıyı vermeyecektir. NBŞ üretimi yapan fabrikalarımızı durma noktasına getirecek ve sektörlerin ihtiyacı olan hammadde temini için milyonlarca dolarlık ithalat yapılması gerekecektir" denildi.

TGDF, nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının yapılacak düzenlemeyle yüzde 2,5'e düşürülmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Türk gıda ve içecek sanayi ihtiyaç duyduğu hem pancar şekerini hem de mısırdan üretilen nişasta bazlı şekeri tamamen yerli üretimden karşılamaktadır. Dolayısıyla bizim için hem pancar çiftçimiz hem de mısır çiftçimiz değerli ve kıymetlidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "NBŞ kotasının yüzde 2,5'e düşürülmesi durumunda şimdiye kadar altını çizdiğimiz birkaç hususu tekraren arz ederiz. Türkiye pancar şekeri üretim kotası 2 milyon 700 bin tondur. NBŞ sektörünün kotasının yüzde 2,5'e düşürülmesi durumunda pancar üreticilerine aktarılacak toplam miktar sadece 67 bin 500 ton olacaktır. Bu miktar pancar fabrikalarımızı kurtarmayacak, pancar üreticimize beklenen katkıyı vermeyecektir. Ama NBŞ üretimi yapan fabrikalarımızı durma noktasına getirecektir. Dolayısıyla yerli üretim yapılamadığı durumda tüm dengeler bozulacak, kullanıcı sektörlerin ihtiyacı olan hammadde temini için milyonlarca dolarlık ithalat yapılması gerekecektir."

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