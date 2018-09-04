TGDF’den gıda enflasyonu değerlendirmesi

İSTANBUL, (DHA)- Ağustos'ta tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,30 artarken, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışlarının yüzde 0,06’da kaldığına dikkat çeken TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, “Üretici fiyatlarının gıda sanayinde yüzde 2,90, içecek sanayinde ise yüzde 1,27 artış göstermesine rağmen ortaya çıkan bu tablo, gıda sektörünün artan maliyetlere rağmen fiyat artışlarını asgari seviyede tuttuğunu ortaya koymuştur” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 3 Eylül’de açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini değerlendiren Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, verilerin, gıda ve içecek sanayinin, üretici fiyatlarındaki artışları, ürün fiyatlarına birebir yansıtmadığını ortaya koyduğunu bildirdi.

"GIDADA FİYAT ARTIŞLARI YÜZDE 0,06’DA KALDI"

TÜİK’in açıklamasına göre, Ağustos ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 2,30, yıllıkta yüzde 17,90 artış gösterdiğini, buna karşın ana harcama gruplarından gıda ve alkolsüz içeceklerde Ağustos’ta fiyat artışlarının yüzde 0,06’da kaldığına dikkat çeken Menlik, gıda ve içecekte yıllık enflasyonun ise yüzde 19,75 olarak kayıtlara geçtiğini kaydetti.