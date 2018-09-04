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TGDF’den gıda enflasyonu değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 12:28 | Son Güncelleme

Ağustos'ta tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,30 artarken, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışlarının yüzde 0,06’da kaldığına dikkat çeken TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, “Üretici fiyatlarının gıda sanayinde yüzde 2,90, içecek sanayinde ise yüzde 1,27 artış göstermesine rağmen ortaya çıkan bu tablo, gıda sektörünün artan maliyetlere rağmen fiyat artışlarını asgari seviyede tuttuğunu ortaya koymuştur” dedi.

TGDF’den gıda enflasyonu değerlendirmesi

İSTANBUL, (DHA)- Ağustos'ta tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,30 artarken, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışlarının yüzde 0,06’da kaldığına dikkat çeken TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, “Üretici fiyatlarının gıda sanayinde yüzde 2,90, içecek sanayinde ise yüzde 1,27 artış göstermesine rağmen ortaya çıkan bu tablo, gıda sektörünün artan maliyetlere rağmen fiyat artışlarını asgari seviyede tuttuğunu ortaya koymuştur” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 3 Eylül’de açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini değerlendiren Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, verilerin, gıda ve içecek sanayinin, üretici fiyatlarındaki artışları, ürün fiyatlarına birebir yansıtmadığını ortaya koyduğunu bildirdi.

"GIDADA FİYAT ARTIŞLARI YÜZDE 0,06’DA KALDI"

TÜİK’in açıklamasına göre, Ağustos ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 2,30, yıllıkta yüzde 17,90 artış gösterdiğini, buna karşın ana harcama gruplarından gıda ve alkolsüz içeceklerde Ağustos’ta fiyat artışlarının yüzde 0,06’da kaldığına dikkat çeken Menlik, gıda ve içecekte yıllık enflasyonun ise yüzde 19,75 olarak kayıtlara geçtiğini kaydetti.

Menlik, şöyle devam etti:

“Ana harcama gruplarının Ağustos enflasyonuna katkısına bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerin toplam değişime aylık etkisinin yüzde 0,02 gibi düşük bir oranda kaldığı, yıllık enflasyona katkısının ise yüzde 4,48 olduğunu görüyoruz. Gıda ve içecek fiyatlarındaki artışların, Ağustos’ta fiyat artışı görülen ana harcama grupları arasında en düşük seviyede kalmasında, özellikle işlenmemiş gıdadaki fiyat düşüşleri etkili olmuştur. Nitekim geçen ay fiyatı en çok düşen ilk 5 ürün; yüzde 30,57 ile kuru soğan, yüzde 19,93 ile havuç, yüzde 18,77 ile domates, yüzde 16,16 ile patates ve yüzde 12,62 oranıyla sivri biber olmuştur. Kısaca meyve sebzede yeni sezonun tarla ürünlerinin pazar tezgahlarına inmesi, işlenmemiş gıda fiyatlarını, bu da genel olarak gıda enflasyonunu aşağıya çekmiştir.”

"ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ RAFA YANSITILMADI"

TÜİK’in ağustos ayı tüketici enflasyonu ile eş zamanlı olarak üretici fiyatlarında yaşanan değişimleri de açıkladığını anımsatan TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, gıda sanayinde üretici fiyatları Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,90, içecek sanayinde iseüretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 1,27 artış gösterdiğini bildirdi. Menlik, şunları kaydetti:

“Ağustos’ta üretici fiyatlarının gıda sanayinde yüzde 2,90, içecek sanayinde yüzde 1,27 artmasına rağmen, gıda ve alkolsüz içeceklerde tüketici fiyatlarındaki aylık artışın sadece yüzde 0,06’da kalması, gıda sektörünün üretim maliyetlerindeki artışları ürün fiyatlarına yansıtmadığının göstergesidir. Türkiye Gıda Sektörü olarak maliyetlerimiz çok yüksek oranlarda artış gösterirken, fiyat artışlarını asgari düzeyde tutarak, döviz kurlarındaki dalgalanmaların neden olduğu fiyat artışları ile alım gücü iyice azalan vatandaşlarımızın bütçesine katkıda bulunmayı sürdürdük. Türkiye ekonomisine yönelik saldırılara karşı ayakta kalabilmenin tek yolunun daha fazla üretmek ve ihraç etmek olduğunun bilinciyle,döviz kurları ile artan hammadde ve girdi maliyetlerine rağmen, üretmeye, ürettiğimizi insanımıza sunmaya ve ihraç etmeye devam edeceğiz.”

(FOTOĞRAF)

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