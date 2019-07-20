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TGF Başkanı Karaca İstanbul’da etkinliklere katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 21:46 | Son Güncelleme

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca: - "İhale ve icra ilanlarının kaldırılacak olması, gazetelerden 'borcu yoktur' yazısının istenmesi ve alacaklarının vergiden kesilmesi, yerel gazeteleri oldukça güç duruma düşürmüştür"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, ihale ve icra ilanlarının kaldırılacak olması, gazetelerden "borcu yoktur" yazısının istenmesi ve alacaklarının vergiden kesilmesinin yerel gazeteleri güç duruma düşürdüğünü belirtti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Karaca, Genel Sekreter Yardımcısı Levent Altun ve Basın Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Soylu, İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti ve Kartal Gazeteciler Derneği'nin ev sahipliğinde iki gün boyunca İstanbul'da bazı etkinliklere katıldı.

İki günlük İstanbul programını değerlendiren Karaca, çok verimli bir program olduğunu anlatarak, "Anadolu basını çok zor durumda. İhale ve icra ilanlarının kaldırılacak olması, gazetelerden 'borcu yoktur' yazısının istenmesi ve alacaklarının vergiden kesilmesi, yerel gazeteleri oldukça güç duruma düşürmüştür." ifadelerini kullandı.

Artan maliyetler ve gazetelerin karşılaştığı güçlükler konusunda tedbir alınması gerektiğini aktaran Karaca, çözüm bulunmazsa bu yıl içerisinde çok sayıda gazetenin kapanabileceğini bildirdi.

Federasyonun ağustos ayı içerisinde İstanbul'da yapmayı düşündüğü "Anadolu Buluşmaları" projesinde önemli bir yol aldıklarını vurgulayan Karaca, projenin ev sahipliğini yapacak olan İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuzhan Bayrak ve Kartal Gazeteciler Derneği Başkanı Selim Akdoğan'a teşekkür etti.

Program kapsamında TGF heyeti ve Kazakistanlı gazeteciler, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ziyaret etti. Ziyarete, TGF Genel Başkanı Karaca, Genel Sekreter Yardımcısı Altun, Basın Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Soylu, Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen, İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuzhan Bayrak, Kartal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Selim Akdoğan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Joyamergen de Başkan Yüksel'e, Kazakistan yöresel kıyafeti hediye etti.

Akşam programında ise Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Türk ve Kazak gazetecilere yemek verdi.

Geceyi İstanbul'da geçiren Türk ve Kazak heyeti, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın ev sahipliğinde Tuzla'da bölge gazetecileriyle bir araya geldi.

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Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca

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