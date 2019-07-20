TGF Başkanı Karaca İstanbul’da etkinliklere katıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, ihale ve icra ilanlarının kaldırılacak olması, gazetelerden "borcu yoktur" yazısının istenmesi ve alacaklarının vergiden kesilmesinin yerel gazeteleri güç duruma düşürdüğünü belirtti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Karaca, Genel Sekreter Yardımcısı Levent Altun ve Basın Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Soylu, İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti ve Kartal Gazeteciler Derneği'nin ev sahipliğinde iki gün boyunca İstanbul'da bazı etkinliklere katıldı.

İki günlük İstanbul programını değerlendiren Karaca, çok verimli bir program olduğunu anlatarak, "Anadolu basını çok zor durumda. İhale ve icra ilanlarının kaldırılacak olması, gazetelerden 'borcu yoktur' yazısının istenmesi ve alacaklarının vergiden kesilmesi, yerel gazeteleri oldukça güç duruma düşürmüştür." ifadelerini kullandı.

Artan maliyetler ve gazetelerin karşılaştığı güçlükler konusunda tedbir alınması gerektiğini aktaran Karaca, çözüm bulunmazsa bu yıl içerisinde çok sayıda gazetenin kapanabileceğini bildirdi.