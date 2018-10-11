TGF'den Destici'ye ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yerel basının yaşadığı zorlukların ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin ve tedbirlerin alınması lazım." dedi.
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanı Yılmaz Karaca, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Destici, yerel basının demokratik hayatın gelişmesi, siyasi partilerin ve siyasetçilerin vatandaşlara ulaşması noktasında önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.
Yerel basın kuruluşlarının yaşadığı zorluklara değinen Destici, "Yerel basının yaşadığı zorlukların ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin ve tedbirlerin alınması lazım. Kolaylaştırıcı birtakım yasal ya da yönetmelik düzenlemeleri gerekiyorsa bunların yapılması ve desteklerin verilmesi lazım." diye konuştu.
Destici, yerel medya kuruluşlarının yaşadığı sıkıntılar ile yakından ilgileneceklerini vurgulayarak, "Geçtiğimiz gün radyocularla görüştüm. Onların da lisans problemi olduklarını dile getirdiler. Çok az bir süre sonra dijital yayıncılığa geçilecek. Dolayısıyla lisans işinin epey bir yük getireceğini söylediler." diye konuştu.
- "Anadolu'daki gazeteler kapanma tehlikesi yaşıyor"
TGF Başkanı Karaca ise bu hafta sonu TGF Genel Kurulu'nun yapılacağını bildirdi.
Anadolu'daki gazetelerin büyük çoğunluğunun kapanma tehlikesi yaşadığını anlatan Karaca, bundan dolayı birtakım tedbirlerin yer aldığı çalışmanın yetkililere verildiğini kaydetti.
Karaca, "Bazı tedbirler alınmazsa yıl sonuna kadar en az 200-250 civarında gazete kapanabilir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının acilen bir çözüm bulması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan da yeni dönemde "Anadolu Reklam ve Haber Ajansı"nın kurulacağını belirterek, "Siyasi partilerimizi, özel ya da tüzel nitelikli kuruluşlarımızı, Anadolu genelindeki bütün medya kuruluşlarına aynı anda ulaştırabilmenin çalışmasını yapıyoruz." diye konuştu.
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