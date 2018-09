Oyun ve konsol dünyasının önemli isimlerinden biri olan Sony, Tokyo Games Show 2018 için geri sayıma geçti. E3 ve Gamescom’dan sonra oyun dünyasının en önemli 3. organizasyonu konumunda bulunan Tokyo Games Show, isminden de anlaşılabileceği üzere Tokyo’da gerçekleşecek.

20 – 23 Eylül arasında gerçekleşecek olan Tokyo Game Show 2018’de Sony’nin göstereceği PS4 oyunları netlik kazandı. Sony tarafından yayınlanan tam listeye aşağıdan göz atabilirsiniz.

TGS 2018 PlayStation 4 listesi yayınlandı

Caravan Stories (Aiming) – Fragman

Kill la Kill the Game: IF (Arc System Work) – Fragman

Catherine: Full Body (Atlus) – Oynanabilir, Fragman

Utawarerumono Zan (Aquaplus) – Fragman

Ace Combat 7: Skies Unknown (Bandai Namco) – Oynanabilir, Fragman

Digimon Survive (Bandai Namco) – Fragman

God Eater 3 (Bandai Namco) – Oynanabilir, Fragman

Jump Force (Bandai Namco) – Oynanabilir, Fragman

One Piece: World Seeker (Bandai Namco) – Oynanabilir, Fragman

Soulcalibur VI (Bandai Namco) – Fragman

Tokyo Ghoul: re Call to Exist (Bandai Namco) – Fragman

Fallout 76 (Bethesda Softworks) – Fragman

Capcom Beat ‘Em Up Collection (Capcom) – Fragman

Devil May Cry 5 (Capcom) – Oynanabilir, Fragman

Mega Man 11 (Capcom) – Fragman

Onimusha: Warlords (Capcom) – Fragman

Resident Evil 2 (Capcom) – Oynanabilir, Fragman

Street Fighter 30th Anniversary Collection (Capcom) – Fragman

Varnir of the Dragon Star: Ecdysis of the Dragon (Compile Heart) – Fragman

Project Awakening (Cygames) – Fragman

Earth Defense Force: Iron Rain (D3 Publisher) – Oynanabilir, Fragman

Anthem (Electronic Arts) – Fragman

Battlefield V (Electronic Arts) – Fragman

FIFA 19 (Electronic Arts) – Oynanabilir, Fragman

Fortnite (Epic Games) – Oynanabilir, Fragman

Sekiro: Shadows Die Twice (From Software) – Oynanabilir, Fragman

Crystar (FuRyu) – Fragman

Dogfighter: World War 2 (Iggymob) – Fragman

Gungrave G.O.R.E. (Iggymob) – Fragman

LoveR (Kadokawa Games) – Fragman

Root Letter: Last Answer (Kadokawa Games) – Fragman

RPG Maker MV (Kadokawa Games) – Fragman

Dead or Alive 6 (Koei Tecmo) – Oynanabilir, Fragman

Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World (Koei Tecmo) – Fragman

Warriors Orochi 4 (Koei Tecmo) – Oynanabilir, Fragman

Knives Out (NetEase Games) – Fragman

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ (Nihon Falcom) – Fragman

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) – Fragman

Project Judge (Sega) – Oynanabilir, Fragman

Shenmue I & II (Sega) – Fragman

Call of Duty: Black Ops IIII (SIE) – Oynanabilir, Fragman

Concrete Genie (SIE) – Fragman

Days Gone (SIE) – Fragman, Fragman

Death Stranding (SIE) – Fragman

Dreams Universe (SIE) – Fragman

Ghost of Tsushima (SIE) – Fragman

Monkey King: Hero is Back (SIE) – Fragman

Samurai Shodown (SNK) – Fragman

Conception Plus: Ore no Kodomo wo Unde Kure! (Spike Chunsoft) – Fragman

Dragon Quest Builders 2 (Square Enix) – Oynanabilir, Fragman

Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered (Square Enix) – Fragman

Just Cause 4 (Square Enix) – Fragman

Kingdom Hearts III (Square Enix) – Oynanabilir, Fragman

The Last Remnant Remastered (Square Enix) – Fragman

Left Alive (Square Enix) – Fragman

Million Arthur: Arcana Blood (Square Enix) – Fragman

World of Final Fantasy Maxima (Square Enix) – Fragman

Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft) – Fragman

The Division 2 (Ubisoft) – Fragman

Skull & Bones (Ubisoft) – Fragman

Deemo Reborn (Unties) – Fragman

Hitman 2 (Warner Bros. Japan) – Fragman

Samsung Galaxy Note 9 alev aldı!