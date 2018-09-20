Oyun ve konsol dünyasının önemli isimlerinden biri olan Sony, Tokyo Games Show 2018 için geri sayıma geçti. E3 ve Gamescom’dan sonra oyun dünyasının en önemli 3. organizasyonu konumunda bulunan Tokyo Games Show, isminden de anlaşılabileceği üzere Tokyo’da gerçekleşecek.
20 – 23 Eylül arasında gerçekleşecek olan Tokyo Game Show 2018’de Sony’nin göstereceği PS4 oyunları netlik kazandı. Sony tarafından yayınlanan tam listeye aşağıdan göz atabilirsiniz.
TGS 2018 PlayStation 4 listesi yayınlandı
Caravan Stories (Aiming) – Fragman
Kill la Kill the Game: IF (Arc System Work) – Fragman
Catherine: Full Body (Atlus) – Oynanabilir, Fragman
Utawarerumono Zan (Aquaplus) – Fragman
Ace Combat 7: Skies Unknown (Bandai Namco) – Oynanabilir, Fragman
Digimon Survive (Bandai Namco) – Fragman
God Eater 3 (Bandai Namco) – Oynanabilir, Fragman
Jump Force (Bandai Namco) – Oynanabilir, Fragman
One Piece: World Seeker (Bandai Namco) – Oynanabilir, Fragman
Soulcalibur VI (Bandai Namco) – Fragman
Tokyo Ghoul: re Call to Exist (Bandai Namco) – Fragman
Fallout 76 (Bethesda Softworks) – Fragman
Capcom Beat ‘Em Up Collection (Capcom) – Fragman
Devil May Cry 5 (Capcom) – Oynanabilir, Fragman
Mega Man 11 (Capcom) – Fragman
Onimusha: Warlords (Capcom) – Fragman
Resident Evil 2 (Capcom) – Oynanabilir, Fragman
Street Fighter 30th Anniversary Collection (Capcom) – Fragman
Varnir of the Dragon Star: Ecdysis of the Dragon (Compile Heart) – Fragman
Project Awakening (Cygames) – Fragman
Earth Defense Force: Iron Rain (D3 Publisher) – Oynanabilir, Fragman
Anthem (Electronic Arts) – Fragman
Battlefield V (Electronic Arts) – Fragman
FIFA 19 (Electronic Arts) – Oynanabilir, Fragman
Fortnite (Epic Games) – Oynanabilir, Fragman
Sekiro: Shadows Die Twice (From Software) – Oynanabilir, Fragman
Crystar (FuRyu) – Fragman
Dogfighter: World War 2 (Iggymob) – Fragman
Gungrave G.O.R.E. (Iggymob) – Fragman
LoveR (Kadokawa Games) – Fragman
Root Letter: Last Answer (Kadokawa Games) – Fragman
RPG Maker MV (Kadokawa Games) – Fragman
Dead or Alive 6 (Koei Tecmo) – Oynanabilir, Fragman
Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World (Koei Tecmo) – Fragman
Warriors Orochi 4 (Koei Tecmo) – Oynanabilir, Fragman
Knives Out (NetEase Games) – Fragman
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV ~The End of Saga~ (Nihon Falcom) – Fragman
Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) – Fragman
Project Judge (Sega) – Oynanabilir, Fragman
Shenmue I & II (Sega) – Fragman
Call of Duty: Black Ops IIII (SIE) – Oynanabilir, Fragman
Concrete Genie (SIE) – Fragman
Days Gone (SIE) – Fragman, Fragman
Death Stranding (SIE) – Fragman
Dreams Universe (SIE) – Fragman
Ghost of Tsushima (SIE) – Fragman
Monkey King: Hero is Back (SIE) – Fragman
Samurai Shodown (SNK) – Fragman
Conception Plus: Ore no Kodomo wo Unde Kure! (Spike Chunsoft) – Fragman
Dragon Quest Builders 2 (Square Enix) – Oynanabilir, Fragman
Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered (Square Enix) – Fragman
Just Cause 4 (Square Enix) – Fragman
Kingdom Hearts III (Square Enix) – Oynanabilir, Fragman
The Last Remnant Remastered (Square Enix) – Fragman
Left Alive (Square Enix) – Fragman
Million Arthur: Arcana Blood (Square Enix) – Fragman
World of Final Fantasy Maxima (Square Enix) – Fragman
Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft) – Fragman
The Division 2 (Ubisoft) – Fragman
Skull & Bones (Ubisoft) – Fragman
Deemo Reborn (Unties) – Fragman
Hitman 2 (Warner Bros. Japan) – Fragman
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