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TGS'den SETA hakkında savcılığa suç duyurusu

08.07.2019 14:24 | Son Güncelleme

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) SETA hakkında DW Türkçe'nin de aralarında bulunduğu bazı uluslararası medya kuruluşlarıyla ilgili raporu nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

TGS'den SETA hakkında savcılığa suç duyurusu

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) hakkında İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. TGS dilekçede SETA'nın, İsmail Çağlar, Kevser Hülya Akdemir ve Seca Toker imzalı "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" raporuyla "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu" ile "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarını işlediğini savundu.

TGS dilekçesinde söz konusu raporda uluslararası medya kuruluşlarının tarihine ilişkin genel bir bilgilendirme yapıldıktan sonra "Kritik Olaylardaki Tavır", "15 Temmuz Darbe Girişimi", "Terörle Mücadele/PKK-Hendek Terörü ve HDP'li vekillerin Tutuklanması"nın da aralarında bulunduğu farklı alt başlıklarda incelemelerde bulunduğunu hatırlattı. TGS "Bu incelemelerde medya kuruluşları tarafından yayımlanan bir takım haber, analiz, yorum ve röportajların yalnızca başlıkları çekilerek, hükümet karşıtı tutum sergileyip sergilemedikleri üzerinden değerlendirmelerde bulunulmuştur" ifadesine yer verdi.

Dilekçede, "Önemle belirtmek gerekir ki bu başlıkların hangi kritelerle ve metotlara göre belirlendiği meçhuldür. Oysa 'rapor' olarak sunulan belgede bu kriter ve metotların açıklanması bilimsel zorunluluktur" denildi. TGS suç duyurusunda, "Öz bir ifadeyle haberler bağlamından koparılarak cımbızlama usulü ile seçilmiştir. Bu cımbızlama seçimler ile 'hükümet karşıtı söylemlerde bulunulduğu', 'algı yaratıldığı' şeklinde ithamlarda bulunulmuştur. Öte yandan kişisel algı ve idelolojik bakış üzerinden yapılan analizler bilimsel gerçekmiş gibi savunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş adliye önünde yaptığı açıklamada, "Rapor dedikleri şeydeki suçlamalarla saygın medya kuruluşlarını ve işini layıkıyla yapan gazetecileri kriminalize etmek istediler. Ama başaramayacaklar. Gerçek haber bu topluma ulaşacak" dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporunda, aralarında Deutsche Welle Türkçe'nin yanı sıra BBC Türkçe, Amerika'nın Sesi, Sputnik Türkiye, Euronews Türkiye, CRI Türk ve Independent Türkçe'nin kuruluş süreçleri incelenmiş, daha sonra "Türkiye için önemli kırılma noktası olduğu düşünülen çeşitli siyasi ve ekonomik olaylara verdikleri tepkiler" ve bu kurumlarda çıkan haberler derlenmişti.

Adı geçen basın kurumlarında çalışan bazı isimlerin "yabancı ve Türk muhabirler" başlıkları altında ayrı ayrı yer aldığı raporda, muhabirlerin öz geçmişlerinden, sosyal medya paylaşımlarından ve yaptıkları haberlerden yola çıkılarak dünya görüşlerine ilişkin yorumlar da yapılmıştı. Gazetecilerin Twitter hesaplarından alınan bazı ekran görüntülerinin örnek olarak sunulduğu raporda, bu kişilerin hangi siyasi şahıs ya da gruplara yakın durduklarına ilişkin yorumlar ve hatta kimleri retweetledikleri bilgisi de ortaya koyulmuştu.

Ayrıca gazetecilerin isimleri ve daha önce çalıştıkları ya da halihazırda bağlantılarının bulunduğunun öne sürüldüğü medya organlarına ilişkin şemalar da raporun bir diğer parçasını oluşturuyor.

Gazeteci örgütlerinden tepki

SETA'nın raporuna çok sayıda gazeteci örgütü gazeteciliği hedef aldığı ve fişleme amacı taşıdığı gerekçesiyle tepki göstermişti. Çağdaş Gazeteciler Derneği, raporun hedef gösterdiği belirtilerek, "SETA'nın fişleme belgesi tarihimizde kara lekelerden biri olarak anılacaktır" derken, DİSK Basın-İş, "SETA tarafından hazırlanan 'raporda' adı geçen tek bir meslektaşımızın başına gelecek olumsuzluktani raporu hazırlayan, talimat veren ve yayınan sunanlar sorumludur" ifadelerine yer vermişti. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün sosyal medya hesabında da "Bu raporu hazırlayanlar hedef gösterdikleri meslektaşlarımıza yönelik her türlü saldırıdan sorumlu olduklarını unutmamalıdır. Raporda fişlenen/hedef gösterilen tüm meslektaşlarımızın yanındayız..." görüşüne yer vermişti.

Raporu hazırlayan isimlerden SETA'nın Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar, raporun "herkesin kolaylıkla ulaşabileceği açık kaynak ve verilere dayandığını" ve "bu verilerin adı geçen gazetecilerin Türkiye'de önemli kırılma noktalarında yaptıkları haberler, mesleki geçmişleri ve sosyal medya paylaşımları" olduğunu belirterek, "Gazetecilerin kişilikleri, gündelik hayatları vb. gibi çalışmamızın konusu olmayan hiçbir husus dikkate alınmamıştır" ifadesine yer vermişti.

DW / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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