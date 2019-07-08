TGS'den SETA hakkında savcılığa suç duyurusu

TGS dilekçesinde söz konusu raporda uluslararası medya kuruluşlarının tarihine ilişkin genel bir bilgilendirme yapıldıktan sonra "Kritik Olaylardaki Tavır", "15 Temmuz Darbe Girişimi", "Terörle Mücadele/PKK-Hendek Terörü ve HDP'li vekillerin Tutuklanması"nın da aralarında bulunduğu farklı alt başlıklarda incelemelerde bulunduğunu hatırlattı. TGS "Bu incelemelerde medya kuruluşları tarafından yayımlanan bir takım haber, analiz, yorum ve röportajların yalnızca başlıkları çekilerek, hükümet karşıtı tutum sergileyip sergilemedikleri üzerinden değerlendirmelerde bulunulmuştur" ifadesine yer verdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) hakkında İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. TGS dilekçede SETA'nın, İsmail Çağlar, Kevser Hülya Akdemir ve Seca Toker imzalı "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" raporuyla "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu" ile "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarını işlediğini savundu.

Dilekçede, "Önemle belirtmek gerekir ki bu başlıkların hangi kritelerle ve metotlara göre belirlendiği meçhuldür. Oysa 'rapor' olarak sunulan belgede bu kriter ve metotların açıklanması bilimsel zorunluluktur" denildi. TGS suç duyurusunda, "Öz bir ifadeyle haberler bağlamından koparılarak cımbızlama usulü ile seçilmiştir. Bu cımbızlama seçimler ile 'hükümet karşıtı söylemlerde bulunulduğu', 'algı yaratıldığı' şeklinde ithamlarda bulunulmuştur. Öte yandan kişisel algı ve idelolojik bakış üzerinden yapılan analizler bilimsel gerçekmiş gibi savunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş adliye önünde yaptığı açıklamada, "Rapor dedikleri şeydeki suçlamalarla saygın medya kuruluşlarını ve işini layıkıyla yapan gazetecileri kriminalize etmek istediler. Ama başaramayacaklar. Gerçek haber bu topluma ulaşacak" dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporunda, aralarında Deutsche Welle Türkçe'nin yanı sıra BBC Türkçe, Amerika'nın Sesi, Sputnik Türkiye, Euronews Türkiye, CRI Türk ve Independent Türkçe'nin kuruluş süreçleri incelenmiş, daha sonra "Türkiye için önemli kırılma noktası olduğu düşünülen çeşitli siyasi ve ekonomik olaylara verdikleri tepkiler" ve bu kurumlarda çıkan haberler derlenmişti.