Aynı zamanda TGS'nin de Yönetim Kurulu Başkanı olan İlker Aycı, burada yaptığı konuşmada, yolcuların havalimanına girdiği ilk andan, valizini alıp çıktığı son ana dek TGS'nin çok büyük sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dünya sivil havacılığının en büyük sahnesi olan İstanbul Havalimanı'nda yeni ve tarihi başarıların ilk adımını atacaklarını bildirdi.

"Yolcu TGS'den memnun ise Türk Hava Yolları'ndan memnun olmuş demektir." ifadesini kullanan Aycı, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda büyük göçte de TGS’ye çok büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Sizlere inancım 9 yıldır olduğu gibi bundan sonrası için de tamdır. Bu büyük sorumlulukta omuz omuza, etle tırnak olup sahada sizlerle beraber ter dökmeye hazırım. Yeter ki bize gözlerini diken tüm dünyaya karşı birlik olalım, güçlü olalım ve asla yılmayalım. Türk Hava Yolları'nın 86. yılında, dünya sivil havacılığının en büyük sahnesi olan İstanbul Havalimanı'mızda yeni tarihi başarıların ilk adımını atalım. İstanbul Havalimanı'nın 5-6 Nisan'da yapılacak olan tam kapasite taşınmayla birlikte turizmin, fuarcılığın ve ihracatın artarak ülke ekonomimize büyük faydalar sağlamasını diliyorum."

TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal da şirket yöneticilerinin uzun zamandır bu sürece odaklandığını, şirket olarak motivasyonlarının en üst seviyede olduğunu dile getirdi.

Erkal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaparken "Zafer Anıtı" olarak adlandırdığı yeni yuvalarında ciddiyetle ve disiplin içinde işlerine yoğunlaşırken, yolculara en üst seviyede hizmeti güler yüzle vermeleri gerektiğini bildirerek, "Biz TGS ailesi olarak, İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde ve sonrasında operasyonların en iyi şekilde devam etmesi için ciddi bir motivasyona sahibiz." değerlendirmesini yaptı.