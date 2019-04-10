TGSP Güneydoğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı

Geleceğin inşasında gençlerin aktif rol alacağını anlatan Erin, "Münferit çalışmalarla sorunların çözülemeyeceğinin iyi bilinmesi gerekiyor. Bunun için STK'lar sorunların çözümünde etkin araçların başında geliyor. Gençliğin içerisinde bulunduğu sosyal ve ekonomik problemler ancak yine gençlerin önerileriyle çözülebilir. Türk milleti ve devleti olarak gençlere sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

Vali Erin, burada yaptığı konuşmada, platform üyelerini ve gençleri kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kent merkezindeki Cumhuriyet Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TGSP Genel Başkanı Ömer Faruk Terzi, TGSP Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile bölgenin 9 ilinden platform üyesi olan 135 STK'den temsilciler katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya geldiklerini anlattı.

Genç yaşlardan itibaren çeşitli STK'lerde görev aldığını belirten Beyazgül, "Bir STK'ya üye olmak demek kişinin hedefinin ve heyecanının olması anlamına gelir. Kişinin bulunduğu topluma bir şeyler katma gayesinde olduğunun en açık göstergesidir. Bundan dolayı STK'ya üye olunmasını çok önemsiyoruz." dedi.

- "Anadolu irfanını önemsiyoruz"

TGSP Genel Başkanı Ömer Faruk Terzi ise platformun farklı sivil toplum kuruluşlarının gençlik birimlerinden oluştuğunu söyledi.

Gençlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik plan ve programları üretmeyi hedeflediklerini anlatan Terzi, platformu nitelikli STK'lerle büyütmeyi gaye edindiklerini dile getirdi.

Platformun niteliğe önem verdiğini belirten Terzi, şunları kaydetti:

"Biz, STK'ları iki şartla platforma kabul ediyoruz. Birinci şartımız gençlik alanında nitelikli çalışma yapılmasıdır. İkincisi ise katılacak STK'nın en az 10 ilde teşkilatlanmasını istiyoruz. Şu anda TGSP'nin 102 üyesi var. Bundan sonra da niteliği bozmadan üyelerimizi artırmaya çalışacağız. Platformumuzun genel merkezi İstanbul'da ama biz Anadolu irfanını da çok önemsiyoruz. TGSP olarak gerçekten üyelerimiz güzel çalışmalar yapıyor. Gayretlerimizi artırarak devam ettireceğiz."

Açılış konuşmalarının ardından toplantı, TGSP Genel Başkanı Ömer Faruk Terzi ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Erdoğan, Ahmet Sözbilir ve Veysel Dinç'in katılımcıların soru ve önerilerini dinlemesiyle basına kapalı olarak devam etti.

