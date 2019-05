TGTOF 1. Genel Kurulu yapıldı

"Bu anlamda 17 yıllık iktidar sürecinde gerçekleşen çok önemli adımlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi ve sporu önemsemesi bu anlamda bizim en büyük avantajlarımızdan biri. Sporu tabana yayma konusunda ciddi mesafeler almaya ihtiyacımız var. Toplum olarak sporu günlük hayata mutlaka dahil etmemiz gerekiyor. Spor kültürünü topluma yaymadan, sporu hayatın bir parçası haline getirmeden, bu kadar tesis, bu kadar yatırım, bu kadar ilgi bir anlamda istediği hedefe ulaşmayacak. Federasyonlarda kurumsallaşma anlamında önemli eksiklerimiz var. Amacımız insanımızı sporla buluşturmak, gençlerimizi her anlamda daha güçlü kılmak."

"Okçular Tekkesi'nde yaptığımız Fetih Kupası'na dünyanın dört bir yanından geleneksel okçular her yıl gelmekte. Bu işe gönül verenler için İstanbul en önemli cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Dünyada geleneksel okçulukla, olimpik ve makaralı okçuluğun yan yana yarıştığı en büyük etkinliği de İstanbul'da yapmış oluyoruz. Dünya Etnospor Konfederasyonunu kurarak, dünyada geleneksel sporların popülerleşmesiyle ilgili bir mücadeleye giriştik. Antalya ve Almatı'da yaptığımız toplantılarda, bu mücadelenin bir karşılık gördüğünü anlıyoruz. Dünyanın kültürel zenginliklerinin solmaması, renklerinin azalmaması için, geleneksel kültürlerin, geleneksel sporların yaşamasının önemiyle ilgili verdiğimiz mesajın gerçekten karşılık bulduğunu ve anlaşıldığını görüyoruz. Geleneksel okçuluğumuzda son beş yılda çok büyük atılım yaptık."

"Eskiden 650 veya 680 metre ok atan sultanlarımız, padişahlarımız var." diyen Erdoğan, "Şimdi neden bu kadar atamıyoruz diyoruz. Çünkü kimse o kadar çalışmıyor. İstiyoruz ki bu ciddi bir spor dalı, bir disiplin olarak toplumda karşılık bulsun. Yeni federasyonumuz inşallah bu işin hakkını verir." diyerek sözlerini tamamladı.

"Biz, 21 Şubat 2019'da bir serüvene başladık." ifadesini kullanan Toksöz, "Geleneksel sporlarımız, bize ait değerlerimiz. Bunları kaybetmek, kimliğimizden bir şeylerin eksilmesi, silinmesi demek." değerlendirmesinde bulundu.

Kemankeşlerin yıllardır bu federasyonu hayal ettiklerini dile getiren Toksöz, şöyle devam etti:

"(Bir çatımız olsun) talebiyle bizlere geliniyordu. Bize katkı sunan Okçular Vakfımıza da çok teşekkür ediyorum. Geleneksel sporlarımız, bize ait değerlerimiz. Bunları kaybetmek, kimliğimizden bir şeylerin eksilmesi, silinmesi demek. Bu değerlere sahip çıkacağız. Hz Adem'den bu yana var olduğu söylenen ok ve yay, Allah'ın kuvveti olarak niteleniyordu. Ok ve yay gücün sembolu olarak değerlendirilmiştir. Ok ve yay Türk toplumunun kültürel kodlarının da bir gereği olmuştur."

Federasyonun kurumsallığı yönünde en iyi şekilde hizmet etmeye niyetlendiklerini anlatan Toksöz, "17. yüzyıldan sonra ateşli silahların ortaya çıkmasıyla ok ve yay manevi unsurlar içeren bir spor dalı haline evrilmiştir. Bizim serüvenimiz, atalarımızdan aldığımız emaneti yeni nesillere taşımak ve aktarma serüvenidir. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Bundan sonrası çok daha iyi olacak." şeklinde konuştu.