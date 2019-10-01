TGTV'den Erdoğan'ın BM konuşmasına destek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda bir dünya lideri olarak yaptığı konuşmanın milletin tüm ezilenlere ulaştırdığı bir kurtuluş çağrısı olduğunu, konuşmayı takdir ettiklerini ve onur duyduklarını bildirdi.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'ın BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu genel görüşmeleri açılışındaki konuşmasını desteklediklerini kaydetti.

Erdoğan'ın mazlumların ve İslam aleminin sesi olduğuna vurgu yapan Akbulut, "Uluslararası hukukun alenen çiğnendiği, insanlığın tüm değerlerinin ayaklar altına alındığı günümüzde BM Genel Kurulundan tüm dünyaya yayılan bu ses hürriyet ve adalet umudunu gönüllere taşımıştır. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletlerin 74. Genel Kurulunda bir dünya lideri olarak yaptığı bu konuşma, milletimizin tüm ezilenlere ulaştırdığı bir kurtuluş çağrısı olmuştur. Takdir ediyoruz ve onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.