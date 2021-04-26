Thames Nehri'ne düşen kadını kurtarmaya çalışırken öldü

Hayatını kaybeden kişi, bir başka kişiyle birlikte gece yarısı sularında kadını kurtarmak için nehre dalmıştı.

İkili cumartesi gününün erken saatlerinde Londra Köprüsü'nden düşen -sonradan kurtulan- kadını görünce suya girdi.

Sahil güvenlik ve Metropolitan Polis Teşkilatı'na bağlı deniz birimi, kadını ve denize atlayan adamlardan birini kurtardı fakat kurtarma ekipleri ikinci kişinin yerini tespit etmeyi başaramadı.

Polis kaybolan kişiye ait olduğuna inanılan bir cesedin sabah 06.00'da bulunduğunu açıkladı.

Londra Şehri Polisi sözcüsü, cumartesi günü saat 00.15'ten hemen önce Londra Köprüsü yakınlarında bir kadının Thames Nehri'nde olduğuna dair ihbar aldıklarını belirtti.

Polisin açıklamasında "Bir kadının köprüden düştüğüne tanık olan iki erkek nehre girip kadını kurtarmaya çalıştı" dendi.

Sahil Güvenlik ve Metropolitan Polis Teşkilatı Deniz Birimleri, kadını ve erkeklerden birini kurtarabildi.

Polis teşkilatı, kişinin yakın akrabalarının haberdar edildiğini söyledi.

Haftanın başında da bir öğrenci Tower Bridge'den Thames Nehri'ne düştükten sonra kaybolmuştu.

12-13 yaşlarında olduğu düşünülen çocuk, salı sabahı bir arkadaşıyla birlikte otobüsle gidiyordu ve köprünün yanında her zamanki durakta otobüsten inmişti.

