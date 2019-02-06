HABER

Thatcher'ın heykeli doğduğu kasabaya dikilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 19:40 | Son Güncelleme

İngiltere'nin eski başbakanlarından Margaret Thatcher'ın heykelinin daha önce planlandığı şekilde Parlamento Meydanı'na değil, Thatcher'ın doğduğu kasaba Grantham’a dikilmesi kararlaştırıldı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin eski başbakanlarından Margaret Thatcher'ın heykelinin daha önce planlandığı şekilde Parlamento Meydanı'na değil, Thatcher'ın doğduğu kasaba Grantham’a dikilmesi kararlaştırıldı.

Grantham'ın bağlı olduğu South Kesteven Bölge Belediye Meclisi, Thatcher heykelinin kasabanın St Peter's Hill semtine dikilmesine onay verdi.

Thatcher'ın 3,2 metrelik heykeli 1925'te doğduğu kentte ünlü fizikçi Isaac Newton'ın heykelinin yanında yer alacak. Newton da kasabada bir dönem eğitim görmüştü.

Kent polisinin, 300 bin sterline mal olan heykelin saldırıya uğramasını zorlaştırmak için yüksek bir kaideye yerleştirilmesi tavsiyesi ise dikkate alınmadı.

- "Tartışmalı siyasetçi"

İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Thatcher'ın Kamu Anıtları Vakfı tarafından sipariş edilen ve heykeltıraş Douglas Jennings tarafından yapılan bronz heykelinin Londra'da İngiliz parlamentosunun önündeki Parlamento Meydanı'na dikilmesi planlanıyordu.

Ancak plan, Thatcher'ın "tartışmalı bir siyasetçi" olması ve heykelin protestocular tarafından tahrip edilme ihtimalinin yüksekliği dikkate alınarak değiştirilmişti.

Thorney Island Society adlı yerel bir dernek, heykelin halihazırda 11 heykele ev sahipliği yapan meydana dikilmesine itiraz etmişti.

Dernekten yapılan açıklamada, Parlemento Meydanı'na heykeli dikilecek kişilerin ölümlerinin üzerinden en az 10 yıl geçmiş olmasını gerektiren düzenleme hatırlatılarak, 2013 yılında 87 yaşında hayatını kaybeden Thatcher'ın bu kurala uymadığı kaydedilmişti.

İngiliz Parlamentosu'nun arazi yönetimi de meydanda yeterince heykel bulunduğu ve Thatcher'ın halihazırda bir heykelinin parlamento binası içinde yer aldığı açıklamasını yaparak, yeni heykelin dikilmesine itiraz etmişti.

- May destek vermişti

Başbakan Theresa May ise heykel projesine destek vererek, "Tahrip edilme riskinin, Thatcher'ın heykelinin dikilmesinin önünde bir engel teşkil ettiği savunulmamalı." demişti.

İngiltere'de özelleştirme politikalarının mimarı olan Margaret Thatcher, 1979-1990 yıllarında başbakanlık yapmıştı. Sert liderlik tarzı nedeniyle "Demir Leydi" lakabıyla anılan Thatcher'ın, refah devletini küçülten, devletin ekonomiye müdahalesini azaltan ve işçi sendikalarını marjinalleştiren ekonomi politikaları, dünya siyasetine "Thatcherism" adıyla yerleşmişti.

Thatcher'ın Londra'da bir kütüphanede bulunan İtalyan mermerinden 50 bin sterlin değerindeki heykeli 2002 yılında bir protestocunun hedefi olmuş, saldırıda heykelin kafası koparılmıştı.

PARTNERBu kareyle fenomen olmuştu! Kimliği belli olduBu kareyle fenomen olmuştu! Kimliği belli oldu
Derede mahsur kalan iki köpeği itfaiye kurtardıDerede mahsur kalan iki köpeği itfaiye kurtardı
Kartal'da bina çökmesiKartal'da bina çökmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Grantham ingiltere Londra Margaret Thatcher

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Söke ilçe teşkilatına üye 35 kişi partilerinden istifa etti

CHP'de toplu istifa depremi! 'Antidemokratik uygulamalar...'

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Şule Çet'in davasında sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi

Şule Çet davasının ilk duruşması sona erdi

Osmaniye'de viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü kurtarıldı

Soğukkanlılığı pes dedirtti! Ölümle burun buruna geldi!

Kartal'da 8 katlı bina çöktü! İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.