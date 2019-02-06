Thatcher'ın heykeli doğduğu kasabaya dikilecek

LONDRA (AA) - İngiltere'nin eski başbakanlarından Margaret Thatcher'ın heykelinin daha önce planlandığı şekilde Parlamento Meydanı'na değil, Thatcher'ın doğduğu kasaba Grantham’a dikilmesi kararlaştırıldı.

Grantham'ın bağlı olduğu South Kesteven Bölge Belediye Meclisi, Thatcher heykelinin kasabanın St Peter's Hill semtine dikilmesine onay verdi.

Thatcher'ın 3,2 metrelik heykeli 1925'te doğduğu kentte ünlü fizikçi Isaac Newton'ın heykelinin yanında yer alacak. Newton da kasabada bir dönem eğitim görmüştü.

Kent polisinin, 300 bin sterline mal olan heykelin saldırıya uğramasını zorlaştırmak için yüksek bir kaideye yerleştirilmesi tavsiyesi ise dikkate alınmadı.

- "Tartışmalı siyasetçi"

İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Thatcher'ın Kamu Anıtları Vakfı tarafından sipariş edilen ve heykeltıraş Douglas Jennings tarafından yapılan bronz heykelinin Londra'da İngiliz parlamentosunun önündeki Parlamento Meydanı'na dikilmesi planlanıyordu.

Ancak plan, Thatcher'ın "tartışmalı bir siyasetçi" olması ve heykelin protestocular tarafından tahrip edilme ihtimalinin yüksekliği dikkate alınarak değiştirilmişti.