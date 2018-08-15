The Avengers Project hakkında heyecanlandıran açıklama!

İlk olarak 2017'de duyurulan The Avengers Project, o günden beri karanlığa bürünmüş durumda.

Oyun hakkında elimizde sadece kısa bir teaser tanıtımı mevcut. Oyun içeriğinin nasıl olacağı hakkında bile herhangi net bir bilgiye sahip değiliz. Bu durumun farkında olan Crystal Dynamics, çalışmaları hızlandırmak adına harekete geçti.

Crystal Dynamics, Washington'da yeni bir stüdyo açtı. Crystal Northwest adındaki yeni stüdyo, The Avengers Project'in hızlandırma çalışmalarına yardım edecek.

Stüdyonun başındaki isim Scot Amos, yeni stüdyoda sektörün önemli isimleri ile birlikte çalışacaklarını belirtti. Daha öncesinde ortaya çıkan bilgilere göre zaten stüdyoda oyun dünyasından önemli isimler yer alıyordu. Bunlara ek yeni geliştiriciler katılacak mı bilemiyoruz.

The Avengers Project emin ellerde!

