HABER

The Avengers Project hakkında heyecanlandıran açıklama!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.08.2018 14:33 | Son Güncelleme

Crystal Dynamics, Washington'da yeni bir stüdyo açtı. Crystal Northwest adındaki yeni stüdyo, The Avengers Project'in hızlandırma çalışmalarına yardım edecek.

The Avengers Project hakkında heyecanlandıran açıklama!

İlk olarak 2017'de duyurulan The Avengers Project, o günden beri karanlığa bürünmüş durumda.

Oyun hakkında elimizde sadece kısa bir teaser tanıtımı mevcut. Oyun içeriğinin nasıl olacağı hakkında bile herhangi net bir bilgiye sahip değiliz. Bu durumun farkında olan Crystal Dynamics, çalışmaları hızlandırmak adına harekete geçti.

Crystal Dynamics, Washington'da yeni bir stüdyo açtı. Crystal Northwest adındaki yeni stüdyo, The Avengers Project'in hızlandırma çalışmalarına yardım edecek.

Stüdyonun başındaki isim Scot Amos, yeni stüdyoda sektörün önemli isimleri ile birlikte çalışacaklarını belirtti. Daha öncesinde ortaya çıkan bilgilere göre zaten stüdyoda oyun dünyasından önemli isimler yer alıyordu. Bunlara ek yeni geliştiriciler katılacak mı bilemiyoruz.
The Avengers Project emin ellerde!

Uncharted, iptal edilen Star Wars projesi, inFamaous ve yeni çıkacak olan Spider-Man yapımlarından bazı çalışanlarda bu projeye dahil edilmiş durumda şimdiden.

The Avengers Project, Ocak 2017'de duyurulduğunda büyük heyecan yaratmayı başarmıştı. Ancak o günden bu güne kadar Crystal Dynamics'ten, Avengers oyunu ile ilgili ses seda çıkmadı. Hatta bir ara Twitter üzerinden oyunun iptal edildiği dedikoduları bile dolaşıyordu.

Gelen söylentilere göre, Shaun Escayg'ın Avengers Projesinin başında, yaratıcı yönetmen olarak yer alacak. Visceral Games'den Stephan Barry ise, oyun yönetmeni olarak Crystal Dynamics tarafından The Avengers Project'in başına getirilmişti.

Kim bilir, belki de ilk oynanış veya tanıtım videosu hiç beklemediğimiz bir an da karşımıza çıkar. Merakla bekliyoruz. Peki ya siz The Avengers Project için heyecanlı mısınız?

Kaynak: Teknolojioku

PARTNER'Fil gibi oldun, şişko' sözüne 10 milyon lira tazminat istedi'Fil gibi oldun, şişko' sözüne 10 milyon lira tazminat istedi
Xiaomi Mi Pad 4 Plus, daha büyük ekranla gelecekXiaomi Mi Pad 4 Plus, daha büyük ekranla gelecek
Fortnite destekli Android telefonların tam listesi Fortnite destekli Android telefonların tam listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
The Avengers Project teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İlginizi Çekebilir

Yüzde 40 zam kapıda!

Yüzde 40 zam kapıda!

Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!

Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!

ZTE ve Huawei kullanmayın emri!

ZTE ve Huawei kullanmayın emri!

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nokia modellerine Android Pie müjdesi!

Nokia modellerine Android Pie müjdesi!

GTA 5 başarısına başarı katmaya devam ediyor!

GTA 5 başarısına başarı katmaya devam ediyor!

Google sizi gözetliyor!

Google sizi gözetliyor!

Galaxy Note 9 ekran konusunda iddialı!

Galaxy Note 9 ekran konusunda iddialı!

iPhone X gerçek maliyeti ne?

iPhone X gerçek maliyeti ne?

Xiaomi Mi Pad 4 Plus, daha büyük ekranla gelecek

Xiaomi Mi Pad 4 Plus, daha büyük ekranla gelecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.