The Avengers Project hakkında heyecanlandıran açıklama!

İlk olarak 2017'de duyurulan The Avengers Project, o günden beri karanlığa bürünmüş durumda.
Oyun hakkında elimizde sadece kısa bir teaser tanıtımı mevcut. Oyun içeriğinin nasıl olacağı hakkında bile herhangi net bir bilgiye sahip değiliz. Bu durumun farkında olan Crystal Dynamics, çalışmaları hızlandırmak adına harekete geçti.
Crystal Dynamics, Washington'da yeni bir stüdyo açtı. Crystal Northwest adındaki yeni stüdyo, The Avengers Project'in hızlandırma çalışmalarına yardım edecek.
Stüdyonun başındaki isim Scot Amos, yeni stüdyoda sektörün önemli isimleri ile birlikte çalışacaklarını belirtti. Daha öncesinde ortaya çıkan bilgilere göre zaten stüdyoda oyun dünyasından önemli isimler yer alıyordu. Bunlara ek yeni geliştiriciler katılacak mı bilemiyoruz.
The Avengers Project emin ellerde!
Gelen söylentilere göre, Shaun Escayg'ın Avengers Projesinin başında, yaratıcı yönetmen olarak yer alacak. Visceral Games'den Stephan Barry ise, oyun yönetmeni olarak Crystal Dynamics tarafından The Avengers Project'in başına getirilmişti.
Kim bilir, belki de ilk oynanış veya tanıtım videosu hiç beklemediğimiz bir an da karşımıza çıkar. Merakla bekliyoruz. Peki ya siz The Avengers Project için heyecanlı mısınız?
Kaynak: Teknolojioku
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