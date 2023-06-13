The Beatles'ın hiç yayınlanmamış fotoğrafları satışa çıktı

Efsanevi müzik grubu Beatles'ın, milyonlarca hayran kitlesine ulaştığı "Beatlemania" olarak anılan dönemde çekilen fotoğraflardan oluşan kitap bugün raflarda yerini alarak satışa çıktı. Kitapta grubun Londra, Liverpool ve Paris seyahatlerinde çekilen fotoğrafları yer alıyor.

İngiltere'deki raflarda yerini almaya başlayan kitapta, The Beatles'ın "İngiliz işgali" olarak anılan New York, Washington ve Miami seyahatlerinden görüntüler de bulunuyor.

McCartney'nin "Kişisel bir emaneti veya aile hazinesini yeniden keşfetmek" şeklinde nitelendirdiği fotoğraflar arasında, grubun 1980'de öldürülen vokalistlerinden John Lennon, 2001'de ölen gitarist George Harrison ve hayatta olan baterist Richard Starkey'in (Ringo Starr) daha önce görülmemiş portreleri de yer alıyor.

AA

