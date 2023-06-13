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The Beatles'ın hiç yayınlanmamış fotoğrafları satışa çıktı

13.06.2023 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca tanınmış efsane müzik grubu The Beatles'ın hiç yayınlanmamış 275 fotoğrafı bugün satışa çıktı. Grubun üyesi Paul McCartney tarafından 1963-1964 yılları arasında çekilen 275 fotoğraf, "1964: Eyes of the Storm" kitabıyla raflardaki yerini almaya başladı.

The Beatles'ın hiç yayınlanmamış fotoğrafları satışa çıktı

Efsanevi müzik grubu Beatles'ın, milyonlarca hayran kitlesine ulaştığı "Beatlemania" olarak anılan dönemde çekilen fotoğraflardan oluşan kitap bugün raflarda yerini alarak satışa çıktı. Kitapta grubun Londra, Liverpool ve Paris seyahatlerinde çekilen fotoğrafları yer alıyor.

İngiltere'deki raflarda yerini almaya başlayan kitapta, The Beatles'ın "İngiliz işgali" olarak anılan New York, Washington ve Miami seyahatlerinden görüntüler de bulunuyor.

McCartney'nin "Kişisel bir emaneti veya aile hazinesini yeniden keşfetmek" şeklinde nitelendirdiği fotoğraflar arasında, grubun 1980'de öldürülen vokalistlerinden John Lennon, 2001'de ölen gitarist George Harrison ve hayatta olan baterist Richard Starkey'in (Ringo Starr) daha önce görülmemiş portreleri de yer alıyor.

AA

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the beatles

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