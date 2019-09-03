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The Cartoon Mill’de, Japon sanatçıların anısına anıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 14:16 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde faaliyetlerini sürdüren The Cartoon Mill’de (Çizgi Film Değirmeni), geçtiğimiz ay Japonya’nın Kyoto şehrindeki animasyon stüdyosunda kundaklama nedeniyle çıkan yangında hayatını kaybedenlerin anısına anıt yapıldığı bildirildi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde faaliyetlerini sürdüren The Cartoon Mill’de (Çizgi Film Değirmeni), geçtiğimiz ay Japonya’nın Kyoto şehrindeki animasyon stüdyosunda kundaklama nedeniyle çıkan yangında hayatını kaybedenlerin anısına anıt yapıldığı bildirildi. Anıt, 28 Ekim’de Dünya Animasyon Günü’nde ziyarete açılacak.
Kaş’ta üç yıl önce Türkiye’nin ilk çizgi film okulunu kuran Fatih Küçük, Temmuz ayında Japonya’nın Kyoto kentinde bir animasyon stüdyosunda kundaklama nedeniyle çıkan yangın sonucu yaşamını yitiren 35 sanatçının anısına The Cartoon Mill’de anıt yapıldığını söyledi.
Bu dönemde Kaş’a gelen Tayvanlı öğrencilerin 6 günlük eğitim kampında çizgi film yapımını öğrendiklerini dile getiren The Cartoon Mill’in kurucusu Küçük, “Kyoto animasyon sanatçıları için yapılan anıtın çalışmalarında Tayvanlı öğrenciler gönüllü oldu. Türkiye ile Japonya arasındaki yakın ilişkilere katkı veren bu anıtın, ülkeler arası duygusal bir bağ kurduğuna da inanıyorum. Ulusal etkinlikler kapsamında, 28 Ekim’de Dünya Animasyon Günü’nde ziyarete açılacak anıtla yaşanan bu üzücü olayı çizgi film severlerle paylaşmayı hedefliyoruz" dedi.
Yapılan anıtla ilgili bilgi de veren Küçük, “4 metrekarelik zemine sahip taş duvar şeklindeki anıt, 3 metre yükseklikte. İçerisinde 2 metre uzunluğunda 35 farklı renkte boya kalemi yer alıyor. Kalemler yangında yaşamını yitiren sanatçıları temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

The Cartoon Mill’de, Japon sanatçıların anısına anıt

The Cartoon Mill’de, Japon sanatçıların anısına anıt

The Cartoon Mill’de, Japon sanatçıların anısına anıt

The Cartoon Mill’de, Japon sanatçıların anısına anıt

The Cartoon Mill’de, Japon sanatçıların anısına anıt

The Cartoon Mill’de, Japon sanatçıların anısına anıt

The Cartoon Mill’de, Japon sanatçıların anısına anıt

The Cartoon Mill’de, Japon sanatçıların anısına anıt

The Cartoon Mill’de, Japon sanatçıların anısına anıt

The Cartoon Mill’de, Japon sanatçıların anısına anıt

The Cartoon Mill’de, Japon sanatçıların anısına anıt

The Cartoon Mill’de, Japon sanatçıların anısına anıt

The Cartoon Mill’de, Japon sanatçıların anısına anıt
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