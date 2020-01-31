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  4. The Crown dizisinde 'son kraliçe' Imelda Staunton olacak

The Crown dizisinde 'son kraliçe' Imelda Staunton olacak

31.01.2020 23:21 | Son Güncelleme

Netflix, İngiliz Kraliyet ailesini konu alınarak çekilen dönem dizisi The Crown'un, beşinci sezonda sonlanacağını duyurdu. Serinin son sezonunda Kraliçe Elizabeth'i, aktris Imelda Staunton'un canlandıracağını da açıkladı.

The Crown dizisinde 'son kraliçe' Imelda Staunton olacak

Netflix, İngiliz Kraliyet ailesini konu alınarak çekilen dönem dizisi The Crown'un, beşinci sezonda sonlanacağını duyurdu.

Netflix, son sezonda Kraliçe Elizabeth'i aktris Imelda Staunton'un canlandıracağını da açıkladı.

Staunton, üçüncü ve dördüncü sezonlarda Kraliçe'yi canlandıran Oscarlı oyuncu Olivia Colman'dan rolü devralıcak.

Bu açıklama, serinin 60 yılı, 6 sezona yayacağı yönündeki beklentiyi de boşa çıkardı.

Çok izlenen serinin yapımcısı Peter Morgan, dizinin 21. yüzyıldaki olayları da içereceğini duyurdu.

Bu açıklama ile, dizinin Lady Diana'nın ölümüne yer vermesi de kesinleşmiş oldu.

Ancak dizinin, yakın zamandaki olaylara, örneğin Prens Harry ve Meghan Markle'ın evliliği gibi gelişmelere değinmesi beklenmiyor.

Netflix, açıkladığı izlenme rakamlarına göre, 2016 yılında yayınlanmaya başlayan dizi, 73 milyon hanede izlendi.

Daha önce Kraliçe'yi canlandırdı

Kraliçe İkinci Elizabeth'i dizinin birinci ve ikinci sezonlarında İngiliz oyuncu Claire Foy canlandırmıştı.

Oliva Colman'dan son sezonda rolü devralıcak olan 64 yaşındaki İngiliz aktris Imelda Staunton, 2003 yılında bir televizyon dizisinde de Kraliçe'yi canlandırmıştı.

Dizinin 3. sezonunda Kraliçe Elizabeth'i Olivia Colman, Prens Philip'i Tobias Menzies canlandırıyor

Duyuruyu yapan Peter Morgan, Staunton'ın muhteşem bir yetenek olduğunu söyledi.

Dizinin hayranı olduğunu söyleyen Staunton ise, "Claire Foy ve Olivia Colman'ın yazılan role getirdikleri eşsiz katkıyı izlemek büyük keyifti" dedi.

Çekim aşamasında olan dizinin dördüncü sezonu, Lady Diana ile ilgili olayları da kapsayacak.

Seride Diana'yı Emma Corrin'in, Demir Lady lakaplı Başbakan Margaret Thatcher'ı ise Gillian Anderson'ın oynayacağı açıklandı.

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