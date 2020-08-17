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The Crown: Prenses Diana'yı Elizabeth Debicki canlandıracak

17.08.2020 10:47 | Son Güncelleme

Netflix'in popüler dizisi The Crown'ın son iki sezonunda Galler Prensesi Diana'yı Avustralyalı oyuncu Elizabeth Debicki canlandıracak.

The Crown: Prenses Diana'yı Elizabeth Debicki canlandıracak

Netflix'in popüler dizisi The Crown'ın son iki sezonunda Galler Prensesi Diana'yı Avustralyalı oyuncu Elizabeth Debicki canlandıracak.

Altı sezon olması planlanan dizide Kasım'da gösterime girmesi beklenen dördüncü sezonda Diana'yı Emma Corrin oynamıştı.

Diziye her iki sezonda bir yeni oyuncular dahil oluyor.

Debicki, 1990'lar ve 2000'li yılların başlarının anlatıldığı beşinci ve altıncı sezonda Jonathan Pryce ve Imelda Staunton ile birlikte rol alacak.

Debicki, The Crowns'ın resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajında "Prenses Diana'nın ruhu, sözleri ve eylemleri birçok kişinin kalbinde yaşıyor. İlk bölümden itibaren müptelası olduğum böyle bir prestijli bir dizide yer almak büyük onur ve ayrıcalık" dedi.

29 yaşındaki oyuncu "Muhteşem Gatsby" (The Great Gatsby) ve "Galaksinin Koruyucuları -2" (Guardians of the Galaxy Vol 2) filmlerindeki rolleriyle biliniyor.

Elizabeth Debick

Yeni sezonda yeni oyuncular

Son iki sezon Prenses Diana ile Prens Charles'ın evliliklerinin bozulması ve 1997'deki ölümünü kapsıyor. Kraliyet ailesi bu dönemde büyük bir kriz yaşamıştı.

Bu sezonlarda İngiltere Ana Kraliçesi Elizabeth (Kraliçe 2'nci Elizabeth'in annesi) ve Prenses Margaret'in 2002'de yedi hafta arayla ölmesi de işlenecek.

Oscar adaylığı bulunan Jonathan Pryce, dördüncü ve beşinci sezonda Prens Philip'i canlandıracak. Daha önce bu rolü Matt Smith ve Tobias Menzies oynamıştı.

Olivia Colman, Kraliçe 2'nci Elizabeth rolünü Imelda Staunton'a devredecek. Prenses Margaret rolünü de Lesley Manville canlandıracak.

The Crown dizisinde 'son kraliçe' Imelda Staunton olacak

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