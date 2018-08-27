The Division 2 cep yakıyor

Ubisoft’un açık dünya temalı, online temelli aksiyon oyunu The Division oyun severlerden olumlu dönüşler almıştı. Bu bağlamda devam oyunu için karar alan Ubisoft, The Division 2’yi geçtiğimiz E3 interaktif oyun ve eğlence fuarında resmen tanıtmıştı.

The Division 2 için yeni tanıtım videosu



Gamescom 2018 için kolları sıvayan Ubisoft ve Massive Entertainment The Division’un devam oyunu için yeni bir video paylaştı.

Ubisoft tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından The Division 2’yi PS Store ve Xbox Store’da ön siparişe sundu. Oyunun standart sürümü 339TL’den, Gold sürümü 439TL’den, Ultimate sürümü ise 479TL’den satışa sunuldu.

Açık konuşmak gerekirse oyun için belirlenen etiketin hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tabi ki şu aralar satışa sunulan ya da ön siparişe açılan AAA kalitesindeki hemen hemen tüm oyunlar için 300+ TL üzeri bir ücret talep edildiğini de unutmamak gerekiyor.

Bu arada oyunu ön sipariş ile satın alanların özel betaya erişim hakkı ve içerisinde SPAS-12 Tüfek ile Hazmat 2.0 kıyafet barındıran Capitol Defender Paketi’ne ücretsiz sahip olacaklarını da belirtelim.

The Division 2, PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak 15 Mart’ta raflardaki yerini almış olacak.

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