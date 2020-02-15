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The Elder Scrolls: Blades, 1.6 güncellemesi ile oyuncuların karşısına çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.02.2020 12:04 | Son Güncelleme

The Elder Scrolls: Blades için 1.6 güncellemesi birçok ince ayarla ve geliştirmelerle oyunda. Oyuncuların keyif alacağını düşündüğümüz çok talep edilen bazı özellikler eklendi.

The Elder Scrolls: Blades, 1.6 güncellemesi ile oyuncuların karşısına çıktı

Oyuncular artık görevlerde ya da Arena’da kendilerini bekleyen zorluklara karşı mücadele etmek için kişiselleştirilmiş 5 yetenek, büyü ve ekipman seti biriktirebilirler.

O anki donanımınızı daha güçlü bir zırh takımı ya da ateşe dayanıklı miğfer için değiştirmeniz mi gerek? Oyuncular artık mühimmatlarını PvE görevleri ve PvP rauntları arasında değiştirebilirler. Mühimmatlar kasaba 4. Seviyeye çıkınca otomatik olarak açılır.

Heart’s Day

Her Sun’s Dawn ayının 16’sında Tamriel halkı, sevgi ve birliktelik zamanı olan Heart’s Day için iyi yanlarını gösteriyor. Oyunculara sevgimizi mağazalardaki özel, sınırlı süreli Heart’s Day kozmetiklerini – ve birkaç ücretsiz hediyeler sunarken bize katılın. Oyuncular koleksiyonları için “Amulet of Mara” kolyesini ücretsiz almak için 14- 16 Şubat arası ve mağazadan ücretsiz “Heart” emote almak için 12 – 17 Şubat arası giriş yapabilirler.

Görev Geliştirmeleri ve daha fazlası

Güncelleme 1.6 geliştirmeleri, iyileştirmeleri, ince ayarları ve daha fazlasını içeriyor. Bu geliştirmelerin bazıları Görevlerdeki yenilenmiş Skull derecelerini, boss ara sahnelerini geçme seçeneğini, enderlik seviyesine göre renklerle kodlanmış eşya bildirimlerini, zindan sandıklarını daha sonra açmak üzere saklama özelliğini ve daha fazlasını içeriyor.

Güncelleme ile gelen yenilikleri kullanabilmek için App Store veya Play Store’dan oyunu güncellemeniz yeterli olacaktır. Güncelleme ile gelen diğer yeniliklere buradan ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
The Elder Scrolls: Blades güncelleme

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