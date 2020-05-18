HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. The Elder Scrolls: Blades ücretsiz oldu

The Elder Scrolls: Blades ücretsiz oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.05.2020 11:42 | Son Güncelleme

Resmi bir basın açıklamasına göre, Nintendo Switch üzerinden The Elder Scrolls: Blades oynamak artık ücretsiz. Ayrıca Nintendo Switch platformlar arası oynamayı ve çapraz ilerlemeyi de destekliyor.

The Elder Scrolls: Blades ücretsiz oldu

Mobil cihazlarda zaten bir kaydınız varsa, Bethesda.net hesabınızı Nintendo Switch’inize bağlayarak söz konusu ilerlemeyi bu platforma kolayca aktarabilirsiniz. Ayrıca, Bethesda tarafından platformdan bağımsız olarak oyuncuların mobil versiyondan mevcut Guild üyeleriyle sohbet edilebileceği açıklandı. Bunun yanında oyuncular Elder Scrolls: Blades Arena’daki diğer oyuncularla de savaşabilecek.

Temel oyun Nintendo Switch’te ücretsiz olmasına rağmen, oyuncular ekstra Altın, Taşlar, yapı malzemeleri ve benzersiz objelere sahip olarak oyuna başlamak isteyebilirler. Bunun için Elder Scrolls: Blades Quick Start Edition’ı satın alabilirler. Bu sürüme sahip olabilmek için ödenmesi gereken tutar 15 dolar.

OYUNU AÇMAK İÇİN AÇIKLAMAYI BEKLEMEDİLER

Bethesda bu haberi bugün erken saatlerde yaptı. Ancak enteresan olan bu duyuruyu yapmadan saatler önce oyunu erken erişime açtı. Yani oyuncular daha duyuru gelmeden oyunu Switch üzerinden ücretsiz olarak indirmeye başlamışlardı bile. Bu duyuruyla birlikte bir kaç güncelleme de yapıldı. Örneğin erken erişime ulaşan oyuncuların PvP skor tabloları sıfırlandı. Bethesda YouTube kanalında tanıtım videosu yayınlandı.

Bildiğiniz gibi oyun ilk defa 2019 yılında Android ve iOS platformları için yayınlanmıştı. Şimdi Switch için de oynanabilir hale geldi. Şu son zamanlarda çok sayıda oyun indirimli ve ücretsiz olarak satılmaya başladı. Bunun temel sebebinin Covid-19 nedeniyle evlerine kapanan insanların PlayStation, Xbox ve Nintendo gibi platformlara daha çok eğilmeleri olduğunu biliyoruz. Örneğin Epic Games Store bugün GTA 5’i ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. O kadar çok insan bu oyunu ücretsiz indirmeye çalıştı ki site çöktü. Siz de oyunu PC’de ücretsiz olarak oynamak istiyorsanız yukarıdaki haberi okumanızı tavsiye ederiz.

Bu videoyu buradan izleyebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Bakanın tekrar baktığı telefon geri dönüyor!Bakanın tekrar baktığı telefon geri dönüyor!
Koronavirüsün Türkiye’deki ayak iziKoronavirüsün Türkiye’deki ayak izi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Ünlü çiğköfteci kaza geçirdi

Ünlü çiğköfteci kaza geçirdi

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Paper Mario çok yakında çıkışını gerçekleştirecek

Paper Mario çok yakında çıkışını gerçekleştirecek

Chrome kaynak yönetimi meselesine odaklandı

Chrome kaynak yönetimi meselesine odaklandı

Epic ve Steam komisyon kavgasına girişti

Epic ve Steam komisyon kavgasına girişti

İş ve okul dünyası için tasarlandı: Logitech M590 incelemesi!

İş ve okul dünyası için tasarlandı: Logitech M590 incelemesi!

Samsung NX300’e ilgi arttı

Samsung NX300’e ilgi arttı

Samsung Galaxy S4 Zoom geri dönüyor!

Bakanın tekrar baktığı telefon geri dönüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.