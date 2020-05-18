The Elder Scrolls: Blades ücretsiz oldu

Mobil cihazlarda zaten bir kaydınız varsa, Bethesda.net hesabınızı Nintendo Switch’inize bağlayarak söz konusu ilerlemeyi bu platforma kolayca aktarabilirsiniz. Ayrıca, Bethesda tarafından platformdan bağımsız olarak oyuncuların mobil versiyondan mevcut Guild üyeleriyle sohbet edilebileceği açıklandı. Bunun yanında oyuncular Elder Scrolls: Blades Arena’daki diğer oyuncularla de savaşabilecek.

Temel oyun Nintendo Switch’te ücretsiz olmasına rağmen, oyuncular ekstra Altın, Taşlar, yapı malzemeleri ve benzersiz objelere sahip olarak oyuna başlamak isteyebilirler. Bunun için Elder Scrolls: Blades Quick Start Edition’ı satın alabilirler. Bu sürüme sahip olabilmek için ödenmesi gereken tutar 15 dolar.

OYUNU AÇMAK İÇİN AÇIKLAMAYI BEKLEMEDİLER

Bethesda bu haberi bugün erken saatlerde yaptı. Ancak enteresan olan bu duyuruyu yapmadan saatler önce oyunu erken erişime açtı. Yani oyuncular daha duyuru gelmeden oyunu Switch üzerinden ücretsiz olarak indirmeye başlamışlardı bile. Bu duyuruyla birlikte bir kaç güncelleme de yapıldı. Örneğin erken erişime ulaşan oyuncuların PvP skor tabloları sıfırlandı. Bethesda YouTube kanalında tanıtım videosu yayınlandı.