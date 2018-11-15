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The Game Awards 2018 adayları açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.11.2018 09:58 | Son Güncelleme

Oyun dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan The Game Awards için adaylar açıklandı. İşte The Game Awards 2018 adayları ve organizasyon hakkındaki detaylar.

The Game Awards 2018 adayları açıklandı

Oyun dünyasının Oscar’ı olarak nitelendirilen The Game Awards için geri sayım başladı. Pek çok kategoride oyun sektörünün en iyilerinin seçileceği The Game Awards 2018 için adaylar nihayet netlik kazandı.

7 Aralık’ta sahibini bulacak olan ödüller için The Game Awards 2018 için açılan sayfadan, ödül kazanmasını istediğiniz yapıma, kişi ya da üreticilere oy verebilirsiniz. Oy kullanacağınız The Game Awards sayfasına buradan göz atabilirsiniz.

The Game Awards için 29 farklı kategori belirlenmiş durumda. Her bir kategoride ise 5 farklı oyun yarışacak. Elbette bir oyunun birden fazla kategoride ödül alabileceğini de belirtelim. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri The Game Awards 2018 aday listesi ile başbaşa bırakalım. (Diğer kategoriler için aşağıdan sayfayı değiştirin)

Yılın Oyunu

Assassin’s Creed Odyssey
Celeste
God of War
Marvel’s Spider-Man
Monster Hunter: World
Red Dead Redemption 2

En İyi Aksiyon Oyunu

Call of Duty: Black Ops 4
Dead Cells
Destiny 2: Forsaken
Far Cry 5
Mega Man 11
En İyi Aksiyon / Macera Oyunu
Assassin’s Creed: Odyssey
God of War
Marvel’s Spider-Man
Red Dead Redemption 2
Shadow of the Tomb Raider

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Anahtar Kelimeler:
The Game Awards 2018 oyun teknoloji

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