The Game Awards 2018 adayları açıklandı

Oyun dünyasının Oscar’ı olarak nitelendirilen The Game Awards için geri sayım başladı. Pek çok kategoride oyun sektörünün en iyilerinin seçileceği The Game Awards 2018 için adaylar nihayet netlik kazandı.

7 Aralık’ta sahibini bulacak olan ödüller için The Game Awards 2018 için açılan sayfadan, ödül kazanmasını istediğiniz yapıma, kişi ya da üreticilere oy verebilirsiniz. Oy kullanacağınız The Game Awards sayfasına buradan göz atabilirsiniz.

The Game Awards için 29 farklı kategori belirlenmiş durumda. Her bir kategoride ise 5 farklı oyun yarışacak. Elbette bir oyunun birden fazla kategoride ödül alabileceğini de belirtelim. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri The Game Awards 2018 aday listesi ile başbaşa bırakalım. (Diğer kategoriler için aşağıdan sayfayı değiştirin)

Yılın Oyunu

Assassin’s Creed Odyssey

Celeste

God of War

Marvel’s Spider-Man

Monster Hunter: World

Red Dead Redemption 2

En İyi Aksiyon Oyunu

Call of Duty: Black Ops 4

Dead Cells

Destiny 2: Forsaken

Far Cry 5

Mega Man 11

En İyi Aksiyon / Macera Oyunu

Assassin’s Creed: Odyssey

God of War

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Shadow of the Tomb Raider

