The Game Awards etkinliği oyun dünyası için oldukça önemli bir etkinlik. Her sene yıl içerisinde çıkan önemli yapımlara ödüller dağıtan The Game Awards, bu yıl da oldukça önemli yapımları içerisinde barındırıyor olacak.

Red Dead Redemption 2, God of War, Marvel's Spider-Man, Assassin's Creed: Odyssey diye bu liste uzar gider. Peki sadece The Game Awards kapsamında oyunlara ödüller mi dağıtılıyor? Tabi ki de hayır! Birçok oyun duyuruları ve yeni paylaşımlar da bizleri bekliyor olacak.

The Game Awards etkinliğinin kurucusu ve sunucusu Geoff Keighley, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, The Game Awards 2018'de 10'dan fazla yeni oyun duyurusu yapılacağını, artı daha önce duyurulan oyunlar ile ilgili de yeni haberler paylaşılacağını açıkladı.

The Game Awards'ta birçok yeni oyun duyurulacak!

Önümüzdeki günlerde ise bu yapımlara dair bazı ipuçları paylaşılacak. Kısacası etkinliğin oldukça dolu dolu geçeceğini söyleyebiliriz. Buna ek olarak gelen dedikodular arasında Death Stranding, Ghost of Tsushima ve Dreams oyunlarının da çıkış tarihlerinin The Game Awards etkinliğinde gösterileceği söyleniyor.

The Game Awards 7 Aralık'ta 04:30'da başlayacak ve YouTube, Twitter, Facebook, Mixer ve Steam TV platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Yeni duyuruları sizlere buradan an be an aktaracağız. Beklemede kalın! Peki ya siz ne düşünüyorsunuz The Game Awards hakkında? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku