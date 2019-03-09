The Handmaid's Tale'in Yeni Sezon Çekimleri Washington'da Yapıldı

Kadının neredeyse hiç varlık gösteremediği totaliter bir rejm, ataerkil bir toplum ve baskıcı rejime karşı çıkanların cezalandırıldığı karanlık bir hikaye.
Dizi ve film platformu Hulu’da yayınlanan, Margaret Atwood’un aynı adlı distopik romanından uyarlanan “The Handmaid’s Tale - Damızlık Kızın Öyküsü” dizisinin üçüncü sezon fragmanı Amerikan siyasi tarihinden tanıdık bir görüntüye atıfla başlıyor.
1984’te eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın seçim kampanyasında kullanılan video, “Amerika, sabah oldu” sloganıyla başlayıp, kadınların iş hayatında daha fazla var olacağı, çocukların da sağlıklı ailelere doğacağı vaadinde bulunarak Amerikalılar’a güven ve umut aşılıyordu.
Dizinin yeni sezon fragmanı da bu vaatlere göndermeyle başlıyor. Ancak çok geçmeden görüntüdeki iyimser havanın yerini, dizideki o karanlık ve baskıcı ortam alıyor.
Washington "film icabı" Gilead oldu
Çarpıcı bir fragmanla izleyicilere bazı ipuçlarının verildiği “The Handmaid’s Tale”in 3. sezonunun bir bölümü başkent Washington’da çekildi.
Çekim ekibi Lincoln Anıtı’nın önünde toplandı. Anıtın önündeki merdivenler kırmızı kostümlü “damızlık kadınlar” ve lacivert üniformalı, silahlı ve telsizli güvenlik güçleriyle doldu.
Dizinin ana karakterleri Offred ya da totaliter rejim öncesindeki adıyla June, Komutan Waterford ve eşi Serena merdivenin başındaki yerlerini aldı.
Bir sonraki çekim yeri de Lincoln Anıtı önündeki havuzdu. Dizide damızlık kadın rolünde olan oyuncular havuzun önüne dizildi. Çekim sırasında da tıpkı dizide olduğu gibi kendilerine verilen talimatları yerine getirdiler. Set şefi “Çök” deyince çöktüler, “Ayağa kalk” deyince ayağa kalktılar. Başlarını öne eğerek dizide kendilerine biçilen rolü oynadılar.
“The Handmaid’s Tale” dizisinin en dikkat çeken unsurları kullanılan kostümler. Dizide damızlık kadınlara giydirilen kırmızı kıyafet Cadılar Bayramı’nda da kullanıldı, İrlanda’dan Arjantin’e mesaj içerikli protestolarda da.
“The Handmaids’s Tale" dizisinin çekim ekibinin çalışmalarını etraftaki meraklı gözler ve Lincoln Anıtı’nı ziyaret etmek için gelen turistler de basamaklara oturup heyecanla izledi.
Yeni Sezonda İzleyiciyi Ne Bekliyor?
Dizinin 2. sezonunun son bölümünde, Elizabeth Moss’un canlandırdığı ana karakter Offred, yeni doğan bebeğini Gilead’dan kaçanlara emanet etmiş, kendisi de kalıp mücadeleye devam edeceği sinyali vermişti.
5 Haziran’da izleyicilerle buluşacak olan dizinin yeni sezonunda Offred’in, yani totaliter rejimden önceki adıyla June’un, Gilead’ın baskıcı rejimine direnişini ve karanlıktan aydınlığa giden yolun önünü açma çabasını anlatması bekleniyor.
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