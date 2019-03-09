The Handmaid's Tale'in Yeni Sezon Çekimleri Washington'da Yapıldı

Kadının neredeyse hiç varlık gösteremediği totaliter bir rejm, ataerkil bir toplum ve baskıcı rejime karşı çıkanların cezalandırıldığı karanlık bir hikaye.

Dizi ve film platformu Hulu’da yayınlanan, Margaret Atwood’un aynı adlı distopik romanından uyarlanan “The Handmaid’s Tale - Damızlık Kızın Öyküsü” dizisinin üçüncü sezon fragmanı Amerikan siyasi tarihinden tanıdık bir görüntüye atıfla başlıyor.

1984’te eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın seçim kampanyasında kullanılan video, “Amerika, sabah oldu” sloganıyla başlayıp, kadınların iş hayatında daha fazla var olacağı, çocukların da sağlıklı ailelere doğacağı vaadinde bulunarak Amerikalılar’a güven ve umut aşılıyordu.

Dizinin yeni sezon fragmanı da bu vaatlere göndermeyle başlıyor. Ancak çok geçmeden görüntüdeki iyimser havanın yerini, dizideki o karanlık ve baskıcı ortam alıyor.

Washington "film icabı" Gilead oldu

Çarpıcı bir fragmanla izleyicilere bazı ipuçlarının verildiği “The Handmaid’s Tale”in 3. sezonunun bir bölümü başkent Washington’da çekildi.