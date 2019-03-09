HABER

The Handmaid's Tale'in Yeni Sezon Çekimleri Washington'da Yapıldı

09.03.2019 21:17 | Son Güncelleme

Kadınların her haktan yoksun olduğu totaliter bir rejim altında yaşamı anlatan “The Handmaid’s Tale” dizisinin üçüncü sezon çekimlerinin bir bölümü başkent Washington’da yapıldı. Dizinin 3. sezonu Haziran ayında izleyiciyle buluşacak

The Handmaid's Tale'in Yeni Sezon Çekimleri Washington'da Yapıldı

Kadının neredeyse hiç varlık gösteremediği totaliter bir rejm, ataerkil bir toplum ve baskıcı rejime karşı çıkanların cezalandırıldığı karanlık bir hikaye.

Dizi ve film platformu Hulu’da yayınlanan, Margaret Atwood’un aynı adlı distopik romanından uyarlanan “The Handmaid’s Tale - Damızlık Kızın Öyküsü” dizisinin üçüncü sezon fragmanı Amerikan siyasi tarihinden tanıdık bir görüntüye atıfla başlıyor.

1984’te eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın seçim kampanyasında kullanılan video, “Amerika, sabah oldu” sloganıyla başlayıp, kadınların iş hayatında daha fazla var olacağı, çocukların da sağlıklı ailelere doğacağı vaadinde bulunarak Amerikalılar’a güven ve umut aşılıyordu.

Dizinin yeni sezon fragmanı da bu vaatlere göndermeyle başlıyor. Ancak çok geçmeden görüntüdeki iyimser havanın yerini, dizideki o karanlık ve baskıcı ortam alıyor.

Washington "film icabı" Gilead oldu

Çarpıcı bir fragmanla izleyicilere bazı ipuçlarının verildiği “The Handmaid’s Tale”in 3. sezonunun bir bölümü başkent Washington’da çekildi.

Çekim ekibi Lincoln Anıtı’nın önünde toplandı. Anıtın önündeki merdivenler kırmızı kostümlü “damızlık kadınlar” ve lacivert üniformalı, silahlı ve telsizli güvenlik güçleriyle doldu.

Dizinin ana karakterleri Offred ya da totaliter rejim öncesindeki adıyla June, Komutan Waterford ve eşi Serena merdivenin başındaki yerlerini aldı.

Bir sonraki çekim yeri de Lincoln Anıtı önündeki havuzdu. Dizide damızlık kadın rolünde olan oyuncular havuzun önüne dizildi. Çekim sırasında da tıpkı dizide olduğu gibi kendilerine verilen talimatları yerine getirdiler. Set şefi “Çök” deyince çöktüler, “Ayağa kalk” deyince ayağa kalktılar. Başlarını öne eğerek dizide kendilerine biçilen rolü oynadılar.

“The Handmaid’s Tale” dizisinin en dikkat çeken unsurları kullanılan kostümler. Dizide damızlık kadınlara giydirilen kırmızı kıyafet Cadılar Bayramı’nda da kullanıldı, İrlanda’dan Arjantin’e mesaj içerikli protestolarda da.

“The Handmaids’s Tale" dizisinin çekim ekibinin çalışmalarını etraftaki meraklı gözler ve Lincoln Anıtı’nı ziyaret etmek için gelen turistler de basamaklara oturup heyecanla izledi.

Yeni Sezonda İzleyiciyi Ne Bekliyor?

Dizinin 2. sezonunun son bölümünde, Elizabeth Moss’un canlandırdığı ana karakter Offred, yeni doğan bebeğini Gilead’dan kaçanlara emanet etmiş, kendisi de kalıp mücadeleye devam edeceği sinyali vermişti.

5 Haziran’da izleyicilerle buluşacak olan dizinin yeni sezonunda Offred’in, yani totaliter rejimden önceki adıyla June’un, Gilead’ın baskıcı rejimine direnişini ve karanlıktan aydınlığa giden yolun önünü açma çabasını anlatması bekleniyor.

PARTNEREbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldiEbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldi
Kadın Girişimcinin Başarı ÖyküsüKadın Girişimcinin Başarı Öyküsü
Suriye'deki Yabancı Savaşçıların Akıbeti Ne Olacak?Suriye'deki Yabancı Savaşçıların Akıbeti Ne Olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Erdoğan'a çok sert yanıt!

Akşener'den Erdoğan'a çok sert yanıt!

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus ajansı: ABD elçilik görevlisinin bagajında ‘bomba' bulundu

ABD'li görevlinin bagajında ‘bomba' bulundu!

Son dakika: Meksika'da gece kulübünde katliam: 14 ölü

Son dakika: Meksika'da gece kulübünde katliam: 14 ölü

IŞİD'den kan donduran vahşet! 50 Ezidi kadını öldürdüler

IŞİD'den kan donduran vahşet!

Malezya'da devlet fonundan muhalefet partisine rüşvet iddiası

Malezya'da devlet fonundan muhalefet partisine rüşvet iddiası

Matematikten 95 üstü puan alamayan çocuğunu darp edip, terk etti

Akılalmaz olay! Oğlu matematikten 95 üstü puan alamadı diye...

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri istifa edeceğini açıkladı

İstifa edeceğini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.