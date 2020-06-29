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The Independent: Fransa Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2020 19:43 | Son Güncelleme

The Independent, Fransa'nın yıllarca desteklediği ve ilerleyişinde ciddi rol oynadığı Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, ülkenin batısında yaşadığı büyük yenilgi sonrası rüzgarın tersine döndüğünü ve Fransız yetkililerin Libya politikalarını savunmak için Türkiye'yi suçlayarak "komik duruma" düştüklerini yazdı.

The Independent: Fransa Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor

İngiltere merkezli gazetede, Borzou Daragahi tarafından "Fransa'nın Libya'nın Hafter'ine desteği sonunda kötü sonuçlarla karşılaşmaya başladı" başlıklı bir makale kaleme alındı.

"RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ"

Makalede, Fransa'nın yıllarca desteklediği ve ilerleyişinde ciddi rol oynadığı Hafter'in Libya'nın batısında yaşadığı büyük yenilgi sonrası rüzgarın tersine döndüğü ifade edildi.

HAFTER'E ZORBA DEDİLER

Fransa'nın terörle mücadele görüntüsü altında Hafter gibi bir zorbayı desteklemenin doğru yol olduğunu düşündüğü ve bu taktiksel seçeneği bir strateji haline getirdiği aktarılan makalede, Fransız Dışişleri Bakanlığı ve güvenlik birimleri içinde mevcut politikaya dair eleştirel sesler çıkmaya başladığı belirtildi.

"FRANSA TEK BAŞINA KALDI"

Makalede, Birleşik Arap Emirlikleri'ne güvenerek Hafter'e yatırım yapan Fransa'nın Hafter'in yenilgisinin ardından şimdi tek başına kaldığı, yaptığı siyasi ve diplomatik yatırımın faydasını da görmediği vurgulandı.

"KOMİK DURUMA DÜŞÜYORLAR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlarına değinilen makalede, "Fransız yetkililer, Libya politikalarını savunmak için Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyorlar." ifadelerine yer verildi.

"FRANSA NASIL GERİ ADIM ATACAĞINI BİLMİYOR"

Makalede, Libya konusunda uzman bir danışmanın, "Fransa, Hafter'i o kadar uzun bir zamandır destekliyor ki şimdi nasıl geri adım atacağını bilmiyor. Hatalarını görmek yerine tüm sorunlardan dolayı Türkiye’yi suçlamak daha kolay geliyor." şeklindeki değerlendirmesi de aktarıldı. (AA)

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