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The International 8'de şampiyon belli oldu!

ESPOR HABERLERİ  | 27.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

Her yıl düzenlenen Dota 2’nin en büyük etkinliği The International sona erdi.

The International 8'de şampiyon belli oldu!

Dota2'nin en büyük turnuvası The International 2018'de kazanan finalde PSG.LGD'yi mağlup eden OG oldu. Herkesin beklediği Büyük Finalde Doğu ile Batı karşı karşıya geldi. Avrupanın açık elemelerinden turnuvaya katılan OG adını finale yazdıran ilk takım olmuştu. Diğer tarafta ise DPC’nin son majorlarını kazanmış, rakiplerine büyük gözdağı vermiş ve arkasında dev gibi duran PSG ile buralara gelmiş PSG.LGD takımı vardı. 2-1 geriye düştüğü seriyi 4. ve 5. maçlarladaki performansı ile harika bir geri dönüşe imza atarak seriyi 3-2 kazanan OG turnuvanın kazananı oldu.
Toplam ödül havuzuzun $25,503,267 olduğu turnuvada kazanan OG 11 milyon doları kasasına götürdü.


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Anahtar Kelimeler:
eSpor espor haber espor gelişme dota2 the International2018

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