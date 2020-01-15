HABER
  4. The Land of Legends'ta sömestir yoğunluğu

The Land of Legends'ta sömestir yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki The Land of Legends'ta sömestir tatili öncesi rezervasyonlar dolma noktasına geldi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesindeki The Land of Legends'ta sömestir tatili öncesi rezervasyonlar dolma noktasına geldi. The Land of Legends bünyesinde bulunan Kingdom Otel'in Genel Müdürü Çetin Pehlivan, "Bu sömestir tatiline çok güzel bir ortamda giriyoruz. Çok az sayıda yerimiz kaldı" dedi.
İş insanı Fettah Tamince tarafından 2017 yılında yaptırılan ve kurulduğu günden sonra bölge turizminin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelen The Land of Legends'te sömestir dolayısıyla rezervasyonlar yoğunlaştı. 'Türkiye'nin en büyük yaşam ve eğlence parkı' sloganıyla kurulan The Land of Legends bünyesinde bulunan Kingdom Otel'in Genel Müdürü Çetin Pehlivan, 17 Ocak Cuma günü öğrencilerin karne almasıyla başlayacak sömestir tatili için rezervasyonların çok iyi olduğunu ve az bir yerleri kaldığını söyledi.
'EFSANE BİR PROGRAM HAZIRLADIK'
Çetin Pehlivan, "Bu sömestir tatiline çok güzel bir ortamda giriyoruz. Havaların güzel gitmesi, misafirlerin erken rezervasyon konusunda bilinçlenmesi, sömestiri yüksek dolulukta geçirmemizi sağlayacak. Şimdiden doluluğumuz var. Çok az sayıda yerimiz kaldı. Bulunduğumuz The Land of Legends'ta herkes kendi efsanesini yaşıyor. Mevsim koşullarını göz önünde bulundurarak içeride ve dışarıda tüm aktiviteleriyle beraber yine güzel, efsane bir program hazırladık. Sömestirde Antalya'ya gelen yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi buradaki aktivitelere bekliyoruz. Sömestir tatiline yüksek doluluklarla gireceğiz" dedi.
'TÜM DÜNYADAN ZİYARETÇİLERİMİZ VAR'
Ara tatil uygulamasının da çok başarılı geçtiğini, önlerinde sömestir tatili olduğunu kaydeden Çetin Pehlivan, "Onu da dolu dolu geçireceğiz. Tamamıyla iç pazarımızı destekleyen, daha çok iç pazarda dinamikleri tetikleyen ara tatiller, turizme ve ekonomiye büyük can veriyor. Turizmciler olarak çok mutluyuz. Konseptimiz gereği dünyadaki tüm okul tatillerinde, tüm dünyadan ziyaretçilerimiz var. Antalya da bu anlamda pastasını yükseltiyor. Biz The Land of Legends olarak tüm dünya ülkelerine hizmet ediyoruz. Yüksek doluluklarımızın ana nedeni bu. Biz burada yeni bir destinasyondan bahsediyoruz. Çocuklar buraya geldiklerinde her şeyleriyle mutlu oluyor. Çocuklar mutlu olunca, aileler de mutlu oluyor. Bizim mutluluğumuzun en büyük kaynağı bu" diye konuştu.
70'TEN FAZLA SU KAYDIRAĞI
Son teknoloji su kaydırakları, beyaz kum kaplı dalga plajı ve dalga havuzu, çocuklar için özel yapılan aktivite alanı ve kaydıraklar, Water Typhoon Coaster (su roller coasterı), cam bölmeli havuzun yanı sıra mini hayvanat bahçesinin bulunduğu The Land of Legends etkileyici mimarisiyle büyülüyor. 70'ten fazla su kaydırağının bulunduğu Theme Park ve alışveriş merkezlerinin bünyesinde bulunduğu The Land of Legends'ta 145'i birbiriyle ortak geçişe sahip 380 deluxe, 20 suit, 1 de Kingdom suit olmak üzere toplam 401 odalı Kingdom Otel'i bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı 6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı
Kaporta dükkanının duvarlarını müşteri fotoğraflarıyla süslediKaporta dükkanının duvarlarını müşteri fotoğraflarıyla süsledi
Sibirya değil SivasSibirya değil Sivas
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de fuhuş operasyonu! Kadınlar kurtarıldı

Edirne'de fuhuş operasyonu! Kadınlar kurtarıldı

Balkondan girip öldürmüştü! Deniz toprağa verildi, katil zanlısı tutuklandı

Balkondan girip öldürmüştü! Deniz toprağa verildi, katil zanlısı tutuklandı

Bankayı soymaya girdi, "paraları bir türlü bulamadım" dedi

Bankayı soymaya girdi, "paraları bir türlü bulamadım" dedi

Son dakika! İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu!

İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu

AVM'deki bot hırsızı polis çıktı

AVM'deki bot hırsızı polis çıktı

Beşiktaş'taki tehlikeli yolculuk

Tek tekerle tehlikeli yolculuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.