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The Last of Us Part 2 çok beğenildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.06.2020 11:42 | Son Güncelleme

19 Haziran 2020 tarihinde sadece PS 4’e çıkacak olan The Last of Us Part 2 inceleme puanları ile bugün karşımıza çıktı. Metacritic‘ten 95 puan alan oyun böylelikle 94 puanlık God of War 2018‘i geride bırakarak PlayStation 4’ün en iyi oyunu unvanını da eline almış oldu.

The Last of Us Part 2 çok beğenildi

Eylül ayında çıkacak olan The Witcher’ın yaratıcı CD Projekt Red’in yeni oyunu Cyberpunk 2077 ile yarışacak olan TLoU Part II, şimdiden rakip oyundan daha iyi olacağını gösterdi. The Game Awards 2020‘de yılın oyunu seçilmesine kesin gözüyle baktığımız TLoU Part 2, gerek konusu gerekse bu zamana kadar hiç bir oyunda görülmemiş animasyonları ile sizleri büyüleyecek diyebiliriz.

Ortalama 25-30 saatlik ana oyun deneyimi sunan oyun 100 GB gibi oldukça yüksek bir alan kaplayacak. Ön sipariş vereneler için indirmeye açılan oyunun inceleme puanları ile sizleri baş başa bırakalım.

The Last of Us Part 2 inceleme puanları

  • Metacritic 95
  • Malditos Nerds 100
  • Game Rant 100
  • Impulsegamer 100
  • Telegraph 100
  • Guardian 100
  • DarkStation 100
  • Shacknews 100
  • Gameblog.fr 100
  • VG247 100
  • IGN 100
  • Game Informer 100
  • Trusted Reviews 100
  • VGC 100
  • We Got This Covered 100
  • JeuxActu 100
  • M3 100
  • PlayStation LifeStyle 100
  • PlayStation Universe 100
  • Post Arcade (National Post) 100
  • Push Square 100
  • TheSixthAxis 100
  • GameSpew 100
  • GamesRadar+ 100
  • GamingTrend 100
  • God is a Geek 100
  • Hardcore Gamer 100
  • Attack of the Fanboy 100
  • Carole Quintaine 100
  • COGconnected 100
  • Critical Hit 100
  • Daily Star 100
  • Digitally Downloaded 100
  • EGM 100
  • Eurogamer Italy 100
  • Areajugones 100
  • Hobby Consolas 99
  • XGN 98
  • Atomix 98
  • Vandal 97
  • Multiplayer.it 97
  • Millenium 95
  • Easy Allies 95
  • Wccftech 95
  • Press Start Australia 95
  • PSX-Sense.nl 95
  • GamesBeat 95
  • IGN Italia 95
  • Player 2 91
  • USgamer 90
  • VideoGamer 90
  • Video Chums 90
  • Metro GameCentral 90
  • CGMagazine 90
  • Gamer.no 90
  • Destructoid 85
  • Digital Spy 80
  • New Game Network 80
  • Stevivor 80
  • GameSpot 80
  • Game Revolution 70
  • GAMINGbible 70
  • IGN Japan 70

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