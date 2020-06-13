The Last of Us Part 2 çok beğenildi

Eylül ayında çıkacak olan The Witcher’ın yaratıcı CD Projekt Red’in yeni oyunu Cyberpunk 2077 ile yarışacak olan TLoU Part II, şimdiden rakip oyundan daha iyi olacağını gösterdi. The Game Awards 2020‘de yılın oyunu seçilmesine kesin gözüyle baktığımız TLoU Part 2, gerek konusu gerekse bu zamana kadar hiç bir oyunda görülmemiş animasyonları ile sizleri büyüleyecek diyebiliriz.

Ortalama 25-30 saatlik ana oyun deneyimi sunan oyun 100 GB gibi oldukça yüksek bir alan kaplayacak. Ön sipariş vereneler için indirmeye açılan oyunun inceleme puanları ile sizleri baş başa bırakalım.

The Last of Us Part 2 inceleme puanları



Metacritic 95

Malditos Nerds 100

Game Rant 100

Impulsegamer 100

Telegraph 100

Guardian 100

DarkStation 100

Shacknews 100

Gameblog.fr 100

VG247 100

IGN 100

Game Informer 100

Trusted Reviews 100

VGC 100

We Got This Covered 100

JeuxActu 100

M3 100

PlayStation LifeStyle 100

PlayStation Universe 100

Post Arcade (National Post) 100

Push Square 100

TheSixthAxis 100

GameSpew 100

GamesRadar+ 100

GamingTrend 100

God is a Geek 100

Hardcore Gamer 100

Attack of the Fanboy 100

Carole Quintaine 100

COGconnected 100

Critical Hit 100

Daily Star 100

Digitally Downloaded 100

EGM 100

Eurogamer Italy 100

Areajugones 100

Hobby Consolas 99

XGN 98

Atomix 98

Vandal 97

Multiplayer.it 97

Millenium 95

Easy Allies 95

Wccftech 95

Press Start Australia 95

PSX-Sense.nl 95

GamesBeat 95

IGN Italia 95

Player 2 91

USgamer 90

VideoGamer 90

Video Chums 90

Metro GameCentral 90

CGMagazine 90

Gamer.no 90

Destructoid 85

Digital Spy 80

New Game Network 80

Stevivor 80

GameSpot 80

Game Revolution 70

GAMINGbible 70

IGN Japan 70

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