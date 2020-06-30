HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. The Last of Us Part 2 şimdiden yapımcılarını zengin etti

The Last of Us Part 2 şimdiden yapımcılarını zengin etti

OYUN HABERLERİ  | 30.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

The Last of Us Part 2, kısa süre önce Sony’nin PlayStation 4 konsolu için raflarda yerini almıştı. Naughty Dog tarafından hazırlanan yapım, çıkışından önce internete sızdırılan bazı bilgiler sebebiyle tartışılmaya başlamıştı.

The Last of Us Part 2 şimdiden yapımcılarını zengin etti

Oyun, şimdilerde de senaryo detaylarından karakterlerin cinsel tercihlerine kadar pek çok noktada eleştiriliyor, ama öte yandan Part 2’ye bayılanlar da hiç az değil.

THE LAST OF US 2 KOPYA SAYISI İLE ŞAŞIRTTI

PlayStation Blog, The Last of Us Part 2’ye dair yeni bilgiler paylaştı ve oyunun şimdiye kadar 4 milyon kopyadan fazla satıldığını duyurdu. Oyunun 19 Haziran itibarıyla satışa sunulduğunu ve dolayısıyla 4 milyon rakamını çok kısa bir sürede geride bıraktığını belirtelim.

PS4'ÜN EN HIZLI SATILAN OYUNU OLMUŞTU

Bir süre önce yaptığımız haberimizde, Part 2’nin Birleşik Krallık’ta satışa sunulduğu hafta itibarıyla Uncharted 4’ün rekorunu geride bıraktığından ve “PS4’ün en hızlı satılan oyunu” olduğundan söz etmiştik.

Bu arada, ilk oyunun da şimdiye kadar 20 milyondan fazla satıldığı düşünülüyor. Kısacası, “The Last of Us” markasının Sony’nin için gayet kârlı bir marka olduğunu ve önümüzdeki yıllarda serinin devam etmesinin büyük ihtimal olduğunu söyleyebiliriz.

Biraz da uzun senaryolu AAA oyunlar ve yapım maliyetlerinden söz edelim. Sony’nin eski üst düzey yöneticilerinden Shawn Layden, kısa süre önce bir açıklama yapmış ve The Last of Us Part 2 ‘yi de örnek göstererek, “AAA oyunların yapım maliyetlerinin çok yükseldiğinden, bu sebeple de 59.99 dolarlık satış fiyatının artık artırılması gerektiğinden” söz etmişti. Yine de, bir AAA oyun için 4 milyon satış rakamının şimdiden geride bırakılmış olması çok iyi. Zaten ilerleyen günlerde satış rakamları daha da yükselecektir.

Günümüzde takipçi satın alabilmek için pek çok yöntem var. Geneli yurt dışı kaynaklı bu yöntemler, yakın zamanda yerli rakipleriyle yarışır oldu. Evet, aslına bakarsanız bu tip yöntemler hiç hoş şeyler değil, ama görünüşe göre büyük bir ilgi de var. Hele de koronavirüs sebebiyle evde geçirilen vaktin arttığı şu günlerde.

Skoda Kodiaq özellikleri neler fiyatı ne kadar?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Sony sürprizlerle açıkladı: Üçü birden artık ücretsiz!Sony sürprizlerle açıkladı: Üçü birden artık ücretsiz!
LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor? LGS kaçta bitecek?LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor? LGS kaçta bitecek?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Şimdi PlayStation 5 düşünsün: Microsoft Xbox Series S için Ağustos sinyali!

Xbox'ın gizemli silahından tanıtım sinyali!

Sony PlayStation Plus Temmuz 2020 ücretsiz oyunları açıklandı!

Sony sürprizlerle açıkladı: Üçü birden artık ücretsiz!

Ubisoft cinsel taciz şokuyla sarsıldı

Ubisoft cinsel taciz şokuyla sarsıldı

Animal Crossing New Horizons için yüzme güncellemesi geliyor

Animal Crossing New Horizons'a 'serinlemelik' güncelleme!

Meraklar daha da arttı: Cyberpunk 2077'nin yeni fragmanı yayınlandı!

Yılın en çok beklenen oyunundan heyecanlandıran fragman!

PlayStation’ın eski patronu, fiyat politikalarını eleştirdi

PlayStation'ın eski patronundan sert eleştiri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.