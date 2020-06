The Last of Us Part 2 şimdiden yapımcılarını zengin etti

Oyun, şimdilerde de senaryo detaylarından karakterlerin cinsel tercihlerine kadar pek çok noktada eleştiriliyor, ama öte yandan Part 2’ye bayılanlar da hiç az değil.

THE LAST OF US 2 KOPYA SAYISI İLE ŞAŞIRTTI

PlayStation Blog, The Last of Us Part 2’ye dair yeni bilgiler paylaştı ve oyunun şimdiye kadar 4 milyon kopyadan fazla satıldığını duyurdu. Oyunun 19 Haziran itibarıyla satışa sunulduğunu ve dolayısıyla 4 milyon rakamını çok kısa bir sürede geride bıraktığını belirtelim.

PS4'ÜN EN HIZLI SATILAN OYUNU OLMUŞTU

Bir süre önce yaptığımız haberimizde, Part 2’nin Birleşik Krallık’ta satışa sunulduğu hafta itibarıyla Uncharted 4’ün rekorunu geride bıraktığından ve “PS4’ün en hızlı satılan oyunu” olduğundan söz etmiştik.

Bu arada, ilk oyunun da şimdiye kadar 20 milyondan fazla satıldığı düşünülüyor. Kısacası, “The Last of Us” markasının Sony’nin için gayet kârlı bir marka olduğunu ve önümüzdeki yıllarda serinin devam etmesinin büyük ihtimal olduğunu söyleyebiliriz.

Biraz da uzun senaryolu AAA oyunlar ve yapım maliyetlerinden söz edelim. Sony’nin eski üst düzey yöneticilerinden Shawn Layden, kısa süre önce bir açıklama yapmış ve The Last of Us Part 2 ‘yi de örnek göstererek, “AAA oyunların yapım maliyetlerinin çok yükseldiğinden, bu sebeple de 59.99 dolarlık satış fiyatının artık artırılması gerektiğinden” söz etmişti. Yine de, bir AAA oyun için 4 milyon satış rakamının şimdiden geride bırakılmış olması çok iyi. Zaten ilerleyen günlerde satış rakamları daha da yükselecektir.