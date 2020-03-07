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The Last of Us TV dizisi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.03.2020 09:04 | Son Güncelleme

HBO’nun çekim için hazırlıklara başladığı dizi yine büyük ilgi toplayan mini bir dizi olan Chernobyl’in yaratıcısı Craig Mazin ile beraber ekrana taşınacak.

The Last of Us TV dizisi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor

Craig Mazin’in aynı zamanda iyi bri The Last of Us  oyuncusu olduğunun da altı çiziliyor. Dizinin senaryosunu ise oyunun yapımcısı Neil Druckmann yazacak. Neil Druckmann aynı zamanda oyunun da senaristi olarak biliniyor.

Dizinin yapımında ayrıca oyunun yapımcı şirketi Naughty Dog’ın başkanı Evan Well ile Sony Playstation departmanındaki creatif ekip de rol alacak. Yani Sony de kendi oyun markasına sahip çıkıyor ve dizinin başarılı olması için elini taşın altına koyuyor.

Dizi, ilk oyundaki öykü üzerine kurulacak. İlk oyunla güçlü bağlantıları olacak senaryoda, oyunun devamında gelişen öyküler konu edilecek. Böylece senaristlerin elinde yeni olaylar yaratmak için güçlü bir potansiyel oluşacak.

Witcher serisinin de TV dizisi olarak Netflix’te başarı kazanmasının ardından, HBO’nun video oyun dünyasına odaklanmaya karar verdiği düşünülüyor. The Last of Us da dramatik yapısı nedeniyle TV dizisine dönüşmeye çok uygun bir oyun olarak adaylar listesinin en üstünde duruyordu.

Ayrıca, elinde çok geniş bir oyun yelpazesi bulunduran Sony de bu dizinin bir ilk olduğunu, başka oyunların da diziye dönüşeceğinin altını çiziyor. Dolayısıyla, video oyunu olarak başarısını kanıtlamış öykülerin artık TV de görmeye alışacağımız bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Bu noktada da Witcher’a teşekkür borçluyuz.

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Anahtar Kelimeler:
The Last of Us craig mazin

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