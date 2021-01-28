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The Lord of the Rings: Gollum 2022 yılında geliyor

28.01.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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The Lord of the Rings: Gollum 2022 yılında geliyor

Oyunun yeni yayıncı stüdyosu Nacon, Twitter üzerinden, oyunun geliştirici stüdyosu Daedalic ile birlikte çalışacağını doğruladığı bir tweet paylaştı.

Yüzüklerin Efendisi: Gollum’un bu yıl gelmesi gerekiyordu ancak son bir gelişmeyle durum değişti. Oyunun gelişi beklenenden daha uzun sürüyor. Geliştirici Daedalic, oyunun 2022’de PC, Nintendo Switch, PS ve Xbox konsollarında yayınlayacağını duyurdu.

GOLLUM VEYA SEMEAGOL SEÇENEĞİ

Stüdyo, basın açıklamasında gecikmenin nedenlerini açıklamadı. Oyunun ise benzersiz bir tasarıma sahip olduğu söyleniyor. En ilginç taraflarından biri Gollum veya Smeagol anlatım seçeneği seçebilme özelliği. Böylece ana karakterin ikili kişiliğini yansıtan hileli bir diyalog mekaniği ile karşılaşacaksınız. Bu arada PS5 sürümü, konsolun ışın izleme özelliklerinden ve DualSense denetleyicisinin uyarlanabilir tetikleyicilerini kullanacak. Oyunun merkezinde, tek yüzüğü bulmadan önce çirkin, yozlaşmış Gollum ile eskiden hobbit olan Sméagol arasındaki çatışmayı deneyimlemek mümkün olacak. Oyun boyunca yapılan farklı seçimler karakterin gelişimine rehberlik edecek. Nihayetinde “Gollum’un karanlık tarafını mı devraldığını veya Sméagol’da kalan bir kıvılcımın kalıp kalmadığını” görebileceğiz.

Bu arada, Yüzüklerin Efendisi: Gollum oyununu Steam’de istek listesine alabilirsiniz. Bu aşamada ön siparişin varlığı ise söz konusu değil. Artık orta dünya ile ilgili oyunlar Middle-earth: Shadow of Mordor ve Shadow of War ile sınırlı değil. Gollum’la alakalı bir oyunun çıkacak olması olaya yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

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