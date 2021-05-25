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The Office dizisinin Billy Merchant'ı Mark York yaşamını yitirdi!

25.05.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2005 yılında yayınlanan komedi türündeki İngiliz yapımı The Office dizisinden tanınan 55 yaşındaki başarılı oyuncu Mark York hayatını kaybetti. 1988'den bu yana belden aşağısı felçli olan York, 'Billy Merchant' rolüyle hafızalara kazınmıştı.

The Office dizisinin Billy Merchant'ı Mark York yaşamını yitirdi!

ABD'de yayınlanan Office dizisiyle gönüllerde taht kuran Mark York, felçli olmayı hiçbir zaman dert etmemiş, dışa dönük kişiliği ile olarak dikkat çekmişti. The Office dizisinde Billy Merchant karakterine hayat veren 55 yaşında hayata veda eden York'un ölüm haberini Variety duyurdu.

OFFİCE DİZİSİNİN MERHANT KARAKTERİ MARK YORK HAYATA VEDA ETTİ

ABD'de yayınlanan 'The Office' dizisinin sevilen oyuncularından Mark York yaşamını yitirdi. York, Miami Valley Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada hayata veda etti. Uzun süredir belden aşağısı felç bir şekilde yaşayan York, 'The Office’teki 'Billy Merchant' rolüyle hafızalara kazınmıştı.

The Office dizisinin Billy Merchant'ı Mark York yaşamını yitirdi!

Mark York'un Miami Valley Hastanesi'nde hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Montgomery İlçe Adli Mahkeme Ofisi de ölüm haberini doğruladı, ancak ölüm nedeni henüz belli olmadı.


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