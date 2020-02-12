The Outer Worlds Switch versiyonu için bekleyen oyuncuları üzecek

Twitter’dan yapılan açıklamada, Çin’deki Virtuos çalışanlarının sağlıklı olduğu, virüsle temas etmedikleri anack ofisin kapalı olduğu vurgulandı. Dolayısıyla proje üzerindeki çalışmanın durması nedeniyle Switch versiyonunun gecikeceği duyuruldu.

Yayıncı ayrıca, Switch versionunun hem katuş üzerinde satışa çıkacağını hem de dijital olarak dağıtılacağını da duyurdu. Oyun aslında sadece dijital download ile satışa çıkacak diye bekleniyordu. Ancak kartuş versiyonunun da çıkacak olması, kolleksiyonerleri çok mutlu etti.

The Outer Worlds Switch versiyonu ne zaman çıkacak?

Outer Worlds’ün switch versiyonu için kesin tarih verilemiyor. Ancak oyunun Take-Two’nun yeni finansal yılı içinde çıkması bekleniyor. Yeni finansal yıl ise 1 Nisan’da başlıyor. Yani Çin’deki ofis açılıp oyunu erkenden bitirse bile mali açıdan bu versiyonun gelirlerini 2020’ye bırakmak isteyen yayıncı, oyunu 1 Nisan sonrasına sarkıtacak. Dev oyun yapımcıları böyle çalışıyor. Birinin hissedarları sadece bir sene değil, her sene mutlu etmesi gerekiyor.