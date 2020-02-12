The Outer Worlds Switch versiyonu için bekleyen oyuncuları üzecek

Twitter’dan yapılan açıklamada, Çin’deki Virtuos çalışanlarının sağlıklı olduğu, virüsle temas etmedikleri anack ofisin kapalı olduğu vurgulandı. Dolayısıyla proje üzerindeki çalışmanın durması nedeniyle Switch versiyonunun gecikeceği duyuruldu.
Yayıncı ayrıca, Switch versionunun hem katuş üzerinde satışa çıkacağını hem de dijital olarak dağıtılacağını da duyurdu. Oyun aslında sadece dijital download ile satışa çıkacak diye bekleniyordu. Ancak kartuş versiyonunun da çıkacak olması, kolleksiyonerleri çok mutlu etti.
The Outer Worlds Switch versiyonu ne zaman çıkacak?
Outer Worlds’ün switch versiyonu için kesin tarih verilemiyor. Ancak oyunun Take-Two’nun yeni finansal yılı içinde çıkması bekleniyor. Yeni finansal yıl ise 1 Nisan’da başlıyor. Yani Çin’deki ofis açılıp oyunu erkenden bitirse bile mali açıdan bu versiyonun gelirlerini 2020’ye bırakmak isteyen yayıncı, oyunu 1 Nisan sonrasına sarkıtacak. Dev oyun yapımcıları böyle çalışıyor. Birinin hissedarları sadece bir sene değil, her sene mutlu etmesi gerekiyor.
Oyunun PC ve konsol versiyonları, 2 milyon adet satışa ulaşarak firmanın 2019 karlılığına güzel katkı yapmıştı. Şimdi sıra 2020 finansal raporlarını güçlendirmeye geldi.
Öte yandan Switch versiyonu için ilk ekran görüntüleri de yayınlandı. Ekran görüntülerine göre, görüntü kalitesi Xbox ve PS4 sistemlerine oranla daha zayıf kalıyor. Benzer bir sorun Witcher serisinin Switch versiyonunda da yaşanmıştı. Bakalım oyun piyasaya çıkınca, platformlar arasındaki karşılaştırmalardan nasıl puanlar alacak?
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