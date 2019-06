The Pony Club Festivali'nde babalar yarıştı

Özden ATİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-GÜMÜŞDERE'de, Tulya Kurtulan Atlıspor Kulübü tarafından düzenlenen The Pony Club Festivali'nde "Babalar Günü" dolayısıyla binici çocukların babaları yarıştı. At binen babalar, yarışmada birinci olmak için kıyasıya yarışırken eğlenceli anlar yaşandı.

Tulya Kurtulan Atlıspor Kulübü tarafından düzenlenen ve üç aydır devam eden The Pony Club Festivali'nin bugün final yarışları yapıldı. Günün "Babalar Günü'ne denk gelmesi nedeniyle festivalde binici çocukların babaları da yarıştı. Ata binen ve müzik bitince aşağı atlayan babalar, birinci gelebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışan babaların mücadeleleri eğlenceli görüntülere sahne oldu. Bazı babalar, yarışırken düştü.

"KIZIM İÇİN YARIŞTIM"

11 yaşındaki kızı Ceren Atmaca ile festivale katılan ve babalar yarışında ikinci olan Gencay Atmaca, "Kızım yarışıyordu. Tamamen kızımı desteklemek için gelmiştim. Bugün bana böyle bir sürpriz yapmış. Babalar Günü yarışmasına beni de dahil etmiş. Elimden geleni yaptım ancak ikinci olabildim. Kızım için yarıştım, gayet mutluyum. Onu çok seviyorum. Onun için yapamayacağım hiçbir şey yok. Çocukken ata binmiştim, ama uzun yıllardır atlarla ilgili bir şey yapmadım. Uzun yıllar sonra bir ata binmekle çok mutlu oldum. Çocukluğumu hatırladım. Atla birlikte hareket etmek çok güzel bir his. Kızım her hafta sonu annesiyle birlikte, bazen de benimle at binmeye gidiyor. Müsabakalara katılıyor. Biz de onun yanında ona heves ederek geçiriyorduk günlerimizi, ama bugün ben de ata binerek o hevesimi giderdim" dedi. Ceren Atmaca ise "Babama kopya verdim ama duymadı. İyiydi, düşünce herkes 'uf' diye bağırdı" diye konuştu.