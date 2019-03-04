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The Prodigy'nin solisti Keith Flint hayatını kaybetti

04.03.2019 15:47 | Son Güncelleme

The Prodigy grubunun solisti Keith Flint 49 yaşında hayatını kaybetti.

The Prodigy'nin solisti Keith Flint hayatını kaybetti

Flint'in ölüm nedeni henüz bilinmiyor.İngiliz polisi The Prodigy grubunun solisti Keith Flint'in cansız bedeninin Londra'nın kuzeydoğusundaki Essex'te bulunduğunu açıkladı. Flint'in ölümüyle ilgili olarak en yakın akrabasının bilgilendirildiğini açıklayan Essex Polisi "Ölüm şüpheli olarak değerlendirilmiyor ve adli tıp için bir dosya hazırlanıyor” dedi.

The Prodigy konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak Flint'in "gerçek bir öncü, yenilikçi ve efsane” olduğunu ifade etti. Flint underground müzik kültürüne ait olan grubun döneminin en etkili gruplarından biri haline gelmesinde büyük rol oynamıştı. Punk unsurlarıyla dans ritimlerini buluşturan Firestarter ve Smack My Bitch Up şarkıları grubun en önemli hitleri arasında yer alıyor.

AFP / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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