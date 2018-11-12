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The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nın birincisi belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 08:54 | Son Güncelleme

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nın birincisi, Moldovalı Aceterina Captari oldu. Neşe Kuru ikinci, Sırp Yelena Esikova ise üçüncü seçildi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki otelde 1 hafta kamp yapan The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'na katılan kraliçe adayları, dün akşam yapılan final gecesinde jüri karşısına çıktı.

The Queen of Eurasia'nın kraliçesi, Moldovalı Aceterina

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Gecede güzeller kendi ülkelerinin kıyafetlerinin yanı sıra mayo ve abiyelerle podyumda boy gösterdi.
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Jürinin değerlendirmesi sonucu Moldovalı Aceterina Captari birinci seçilirken, Neşe Kuru ikinci, Sırp Yelena Esikova üçüncü oldu.
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Ukraynalı Olena Lakymenko bikini güzeli, Özbek Sarvinoz Babazhanova ise basın güzeli seçildi.
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Yarışmada dereceye giren güzellere çeşitli hediyeler verildi.
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Anahtar Kelimeler:
Antalya The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması

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