The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nın birincisi belli oldu

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki otelde 1 hafta kamp yapan The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'na katılan kraliçe adayları, dün akşam yapılan final gecesinde jüri karşısına çıktı.
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