The Queen's Gambit dizisiyle satranç seti satışlarında patlama yaşanıyor

Netflix'in bir satranç oyuncusunun hayatını anlatan The Queen's Gambit dizisiyle stranç oyununa olan ilgi dünyanın dört bir yanında yükseldi.

Dizi sayesinde satranca olan ilginin bu şekilde artması satranç tahtası satışlarının ve online satranç müsabakalarının oynandığı ve izlendiği internet sitelerine talebin artmasını sağladı.

Online dizi ve film izleme platformu olan Netflix, bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada The Queen's Gambit'in dünya çapında 28 gün içinde 62 milyon hane tarafından izlendiğini, böylece yapımıın platformunda şimdiye kadar en çok izlenen mini dizi olduğunu belirtti.

Netflix'te en çok izlenen yapımların verilerine yer veren internet sitelerine göre Türkiye'de de The Queen's Gambit, Türk yapımı Bir Başkadır ile platformun en çok izlenen dizilerinde ilk sırada yer alıyor.

Google'daki aramalara bakıldığında da Türkiye'de satranç aramasının dizinin platforma yüklendiği 23 Ekim tarihinden beri yükseldiği görülebiliyor.

Yazar Walter Tevis'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, Beth Harmon adlı kadın satranç oyuncusunun çocukluğu ve nasıl dünyanın en başarılı satranç oyuncularından biri olduğu anlatılıyor.