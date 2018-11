The Roctors'tan organ bağışı konseri

İZMİR, (DHA) İZMİR'de, her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ ve Doku Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın da yer aldığı ve Egeli akademisyenlerin oluşturduğu 'The Roctors' adlı rock müzik grubu sahne aldı. Konserde organ bağışının önemine dikkat çeken grup, Atatürk'ün sevdiği 'Yemen Türküsü'nü de seslendirdi. Ege Üniversitesinde 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında, organ bağışının önemine dikkat çekmek için birçok etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, EÜ'nün ana giriş kapısı yeşil renkte ışıklandırılırken EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın da yer aldığı ve Egeli akademisyenlerin oluşturduğu 'The Roctors' adlı rock müzik grubu sahne aldı. Konserde beğenilen şarkıların yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği 'Yemen Türküsü' de seslendirildi. Öğrencilerin parçalara eşlik ettiği konserde üniversiteliler moral depoladı. Konser alanına kurulan stantta, organ bağışı da alındı. Rektör Budak, Ege Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde organ bağışına dikkat çekmek için bir kampanya sürdürüyoruz. Bu kampanya kapsamında, üniversitemizin giriş kapısını yeşil renkte ışıklandırdık, öğrencilerimizin de vize dönemi. Hem organ bağışına dikkat çekmek hem de öğrencilerimizin kısa da olsa mola vermesi anlamında konser düzenliyoruz. Dekanlarımız, yöneticilerimiz ve öğrencilerimiz burada, biz de akademisyenlerimizin oluşturduğu 'The Roctors' grubu olarak sahne alacağız. 'Uzun İnce Bir Yoldayım' ve Atatürk'ün sevdiği 'Yemen Türküsü'ne eşlik edeceğim. Belirtmeliyim ki tıp fakültemiz organ naklinde bir numara diyebiliriz. Organ bağışı çok önemli ve İzmir, Türkiye'de önde. Herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Ülkemizde organ bağışı oranı düşük, genellikle canlıdan canlıya nakil yapılıyor. Bağış sayısını arttırmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz dedi.