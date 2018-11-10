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The Roctors'tan organ bağışı konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

İZMİR'de, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, Ege Üniversitesi Rektörü Prof.

The Roctors'tan organ bağışı konseri

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın da yer aldığı ve Egeli akademisyenlerin oluşturduğu 'The Roctors' adlı rock müzik grubu sahneye çıktı. Konserde, organ bağışının önemine dikkat çeken grup, Atatürk'ün sevdiği 'Yemen Türküsü'nü de seslendirdi.
Ege Üniversitesi'nde (EÜ) 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında, organ bağışının önemine dikkat çekmek için birçok etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, EÜ'nün ana giriş kapısı yeşil renkte ışıklandırılırken Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın da yer aldığı ve Egeli akademisyenlerin oluşturduğu 'The Roctors' adlı rock müzik grubu sahneye çıktı. Grup, konserde beğenilen şarkıların yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği 'Yemen Türküsü'nü de seslendirdi. Öğrenciler parçalara eşlik etti. Konser alanına kurulan stantta, organ bağışı da alındı.
Rektör Budak, "Ege Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde organ bağışına dikkat çekmek için bir kampanya sürdürüyoruz. Bu kampanya kapsamında, üniversitemizin giriş kapısını yeşil renkte ışıklandırdık. Öğrencilerimizin de vize dönemi. Hem organ bağışına dikkat çekmek hem de öğrencilerimizin kısa da olsa mola vermesi anlamında konser düzenliyoruz. Dekanlarımız, yöneticilerimiz ve öğrencilerimiz burada, biz de akademisyenlerimizin oluşturduğu 'The Roctors' grubu olarak sahne alacağız. 'Uzun İnce Bir Yoldayım' ve Atatürk'ün sevdiği 'Yemen Türküsü'ne eşlik edeceğim. Tıp Fakültemiz organ naklinde 1 numara diyebiliriz. Organ bağışı çok önemli ve İzmir, Türkiye'de önde. Herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Ülkemizde organ bağışı oranı düşük, genellikle canlıdan canlıya nakil yapılıyor. Bağış sayısını artırmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

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The Roctors'tan organ bağışı konseriThe Roctors'tan organ bağışı konseriThe Roctors'tan organ bağışı konseri

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