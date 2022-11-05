The Sandman'den beklenen haber

Bir süredir resmi açıklama olmamasına rağmen yeni sezonun kesinleştiğine yönelik haberler yapılıyordu. Dizinin uyarlandığı çizgi romanların yazarı Neil Gaiman, söylentilerin doğru olduğunu açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Gaiman, The Sandman'in 2. sezonunun çekileceğini şöyle duyurdu:

"Söylentiler doğru. Pek çoğunuzun Sandman'i izlemesi Netflix'i çok heyecanlandırdı ve hepimizin olmasını beklediği şey… gerçekten oldu."



Gaiman'ın 1989 ve 1996 arasında yazdığı The Sandman'in dizi uyarlaması yıllardır bekleniyordu. Pek çok projeyi geri çeviren Gaiman, sonunda David S. Goyer ve Allan Heinsberg'le anlaştı ve dizinin ilk sezonu Ağustos 2022'de Netflix'te yayımlandı.

Çizgi romana büyük ölçüde sadık kalan dizi, izleyicilerden ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı.



