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The Sandman konusu nedir? Netflix'in en pahalı dizisi Sandman The Sandman oyuncuları kimlerdir?

05.08.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Sandman dizisi 5 Ağustos 2022 Cuma günü Netflix'te yerini aldı. Netflix'in en pahalı yapımlarından biri olan dizinin başrol oyuncusu Tom Sturridge'tir. Fantastik dizileri sevenler internette araştırma yapıyor. Peki The Sandman konusu nedir? Netflix'in en pahalı dizisi Sandman The Sandman oyuncuları kimlerdir? Ayrıntılar haberimizde...

The Sandman konusu nedir? Netflix'in en pahalı dizisi Sandman The Sandman oyuncuları kimlerdir?

The Sandman dizinin konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün 10 bölümü ile Netflix izleyicisi ile buluşan dizinin detayları merak konusu oldu. Peki The Sandman konusu nedir? Netflix'in en pahalı dizisi Sandman The Sandman oyuncuları kimlerdir? Tom Sturridge'in oynadığı dizinin konusu ve oyuncuları...

THE SANDMAN KONUSU NEDİR?

The Sandman dizisi, Sandman idimli Düşler Kralı'nın hikayesini işliyor.

The Sandman, Neil Gaiman'ın yazdığı DC Comics tarafından yayınlanan 1989–1996 çizgi romanına dayanan bir Amerikan fantezi drama televizyon dizisidir.

THE SANDMAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

The Sandman dizisinin oyuncuları:

Tom Sturridge,

Gwendoline Christie,

Vivienne Acheampong,

Boyd Holbrook,

Charles Dance,

Asim Chaudhry,

Sanjeev Bhaskar

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Anahtar Kelimeler:
Netflix the sandman
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