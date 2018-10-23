THE sıralamasında, eğitimde ODTÜ, sosyal bilimlerde Koç Üniversitesi öne çıktı

İngiltere kökenli üniversite sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), dünya üniversitelerini kriterlerini değiştirerek 4 alanda sıraladı. Buna göre, ODTÜ eğitim alanında, Koç Üniversitesi ise sosyal bilimler alanında Türkiye'den en iyi derece yapan üniversiteler oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, THE, "2019 yılı eğitim, işletme ve iktisat, sosyal bilimler ve hukuk alanları için dünya üniversiteleri alan sıralaması"nı açıkladı.

ODTÜ, eğitim alanında 176-200 bandında yer alarak Türkiye'den en iyi dereceye yapan üniversite oldu. Bu alanda Boğaziçi Üniversitesi 201-250, Gazi ve Hacettepe 301-400, Anadolu, Ankara, Dokuz Eylül, Marmara üniversiteleri 401-428 bandında sıralamada yer buldu. Stanford Üniversitesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bu alanda dünyada ilk sırada yer aldı.

Sosyal bilimler alanında dünyada Oxford Üniversitesi ilk sırada yer aldı. Türkiye'de ise Koç Üniversitesi 176-200 bandında yer alarak öne çıkan üniversite oldu. Aynı sıralamada, Boğaziçi 301-400, ODTÜ ve Bilkent 401-500, Ankara 501-600, Gazi, Hacettepe ve Marmara ise 601-666 bandında yer aldı.