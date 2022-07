The Sopranos'un yıldızı Tony Sirico kimdir? Tony Sirico neden öldü? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

The Sopranos'un yıldızı Tony Sirico günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Oyuncunun ölüm haberini The Sopranos'ta oynayan ünlü oyuncu Michael Imperioli duyurdu. Peki The Sopranos'un yıldızı Tony Sirico kimdir? Tony Sirico neden öldü? Usta aktörün hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

THE SPORANPOS'UN YILDIZI TONY SİRİCO KİMDİR?

Tony Sirico 29 Temmuz 1942 yılında ABD, New York'ta dünyaya geldi.

Tony Sirico daha çok The Sopranos'taki Peter Paul "Paulie Walnuts" Gualtieri rolüyle tanınmaktadır.

Amerikalı senarist ve yönetmen Woddy Allen'ın çok sayıda filminde rol alan Tony Sirico Florida, Fort Lauderdale'deki bir tesiste 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

TONY SİRİCO NEDEN ÖLDÜ?

Tony Sirico'nun ölüm nedeni belirtilmedi. Fakat ünlü oyuncuya ölümünden birkaç yıl önce ona bunama teşhisi konulduğu biliniyor.

TONY SİRİCO KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Tony Sirico 79 yaşında Florida'da yaşamını yitirdi.