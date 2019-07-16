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The Taste Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 16.07.2019 01:30 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması The Taste Türkiye'nin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmedi. Peki The Taste Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

The Taste Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını Provizyon Medya'nın üstlendiği, jüri üyeliğini Ali Ronay, Şemsa Denizsel ve Rıfat İnce'nin yaptığı The Taste Türkiye'nin yeni bölümünün bu hafta 21.45'te ekranlara geleceği açıklanmıştı. Fox TV, 15 Temmuz özel yayını nedeniyle yayın akışında değişiklik yaptı.

The Taste Türkiye, Fox TV'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel yayını nedeniyle bu hafta ekrana gelmedi.

The Taste Türkiye, yeni bölümüyle 22 Temmuz Pazartesi 20.00'de FOX TV ekranlarında olacak.


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The Taste Türkiye The Taste Türkiye yeni bölüm

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