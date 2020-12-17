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The Undoing'ten I May Destroy You'ya 2020'nin en iyi 20 dizisi

17.12.2020 10:35 | Son Güncelleme:
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Independent 2020'nin en iyi 20 dizisini yayınladı. Listenin zirvesinde I May Destroy You yer alırken yılın çok konuşulan yapımlarından The Undoing, Normal People ve The Mandalorian da listede yerini aldı. İşte 2020'nin en iyi 20 dizisi...

2020'nin en iyi dizisi listesinden henüz izlemedikleriniz varsa sokağa çıkma yasaklarının olduğu günleri bu dizileri izleyerek değerlendirebilirsiniz. Yıl sonuna yaklaştıkça yayınlanan bu tarz listeler aşağı yukarı aynı yapımlardan oluşsa da arada değişiklikler de olabiliyor. Independent'ın seçtiği 2020'nin en iyi 20 dizisi listesinin zirvesinde I May Destroy You yer alıyor. Tecavüz mağduru genç bir kadının hayatını yeniden inşa etme çabasını anlatan dizi yılın en çarpıcı olan yapımlarından biri.

2020'NİN EN İYİ 20 DİZİSİ

Netflix'in rekorlar kıran yapımı The Queen’s Gambit, The Last Dance ve ağır dramasıyla 2020 yılının başında çok konuşulan Unorthodox da listede yerini aldı. Bu sene kafamızı çevirdiğimiz yerde olan yapımlardan The Mandalorian, Normal People ve Game of Thrones'un rekorunu altüst eden The Undoing de Independent'ın radarına giren yapımlardan. Yılın son sürprizlerinden biri olarak adlandırılan The Undoing'in başrollerini usta oyuncular Nicole Kidman ve Hugh Grant paylaşıyor.

2020'NİN EN İYİ 20 DİZİSİ

1 I May Destroy You
2 Dave
3 Industry
4 The Mandalorian
5 Normal People
6 Quiz
7 Once Upon a Time in Iraq
8 The Queen’s Gambit
9 The Last Dance
10 Devs
11 Unorthodox
12 Ted Lasso
13 Mrs America
14 I Hate Suzie
15 We Are Who We Are
16 Little Fires Everywhere
17 The Good Lord Bird
18 The Undoing
19 The Rise of the Murdoch Dynasty
20 Trying

2020’nin En İyi 20 Dizisi

Trying

Trying

The Rise of the Murdoch Dynasty

The Rise of the Murdoch Dynasty

The Undoing

The Undoing

The Good Lord Bird

The Good Lord Bird

Little Fires Everywhere

Little Fires Everywhere

We Are Who We Are

We Are Who We Are

I Hate Suzie

I Hate Suzie

Mrs America

Mrs America

Ted Lasso

Ted Lasso

Unorthodox

Unorthodox

Devs

Devs

The Last Dance

The Last Dance

The Queen’s Gambit

The Queen’s Gambit

Once Upon a Time in Iraq

Once Upon a Time in Iraq

Quiz

Quiz

Normal People

Normal People

The Mandalorian

The Mandalorian

Industry

Industry

Dave

Dave

I May Destroy You

I May Destroy You
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