The Undoing'ten I May Destroy You'ya 2020'nin en iyi 20 dizisi

2020'nin en iyi dizisi listesinden henüz izlemedikleriniz varsa sokağa çıkma yasaklarının olduğu günleri bu dizileri izleyerek değerlendirebilirsiniz. Yıl sonuna yaklaştıkça yayınlanan bu tarz listeler aşağı yukarı aynı yapımlardan oluşsa da arada değişiklikler de olabiliyor. Independent'ın seçtiği 2020'nin en iyi 20 dizisi listesinin zirvesinde I May Destroy You yer alıyor. Tecavüz mağduru genç bir kadının hayatını yeniden inşa etme çabasını anlatan dizi yılın en çarpıcı olan yapımlarından biri.
Netflix'in rekorlar kıran yapımı The Queen’s Gambit, The Last Dance ve ağır dramasıyla 2020 yılının başında çok konuşulan Unorthodox da listede yerini aldı. Bu sene kafamızı çevirdiğimiz yerde olan yapımlardan The Mandalorian, Normal People ve Game of Thrones'un rekorunu altüst eden The Undoing de Independent'ın radarına giren yapımlardan. Yılın son sürprizlerinden biri olarak adlandırılan The Undoing'in başrollerini usta oyuncular Nicole Kidman ve Hugh Grant paylaşıyor.
1 I May Destroy You
2 Dave
3 Industry
4 The Mandalorian
5 Normal People
6 Quiz
7 Once Upon a Time in Iraq
8 The Queen’s Gambit
9 The Last Dance
10 Devs
11 Unorthodox
12 Ted Lasso
13 Mrs America
14 I Hate Suzie
15 We Are Who We Are
16 Little Fires Everywhere
17 The Good Lord Bird
18 The Undoing
19 The Rise of the Murdoch Dynasty
20 Trying
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