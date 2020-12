The Undoing'ten I May Destroy You'ya 2020'nin en iyi 20 dizisi

2020'nin en iyi dizisi listesinden henüz izlemedikleriniz varsa sokağa çıkma yasaklarının olduğu günleri bu dizileri izleyerek değerlendirebilirsiniz. Yıl sonuna yaklaştıkça yayınlanan bu tarz listeler aşağı yukarı aynı yapımlardan oluşsa da arada değişiklikler de olabiliyor. Independent'ın seçtiği 2020'nin en iyi 20 dizisi listesinin zirvesinde I May Destroy You yer alıyor. Tecavüz mağduru genç bir kadının hayatını yeniden inşa etme çabasını anlatan dizi yılın en çarpıcı olan yapımlarından biri.

2020'NİN EN İYİ 20 DİZİSİ

Netflix'in rekorlar kıran yapımı The Queen’s Gambit, The Last Dance ve ağır dramasıyla 2020 yılının başında çok konuşulan Unorthodox da listede yerini aldı. Bu sene kafamızı çevirdiğimiz yerde olan yapımlardan The Mandalorian, Normal People ve Game of Thrones'un rekorunu altüst eden The Undoing de Independent'ın radarına giren yapımlardan. Yılın son sürprizlerinden biri olarak adlandırılan The Undoing'in başrollerini usta oyuncular Nicole Kidman ve Hugh Grant paylaşıyor.

1 I May Destroy You

2 Dave

3 Industry

4 The Mandalorian

5 Normal People

6 Quiz

7 Once Upon a Time in Iraq

8 The Queen’s Gambit

9 The Last Dance

10 Devs

11 Unorthodox

12 Ted Lasso

13 Mrs America

14 I Hate Suzie

15 We Are Who We Are

16 Little Fires Everywhere

17 The Good Lord Bird

18 The Undoing

19 The Rise of the Murdoch Dynasty

20 Trying