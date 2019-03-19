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The Vessel açıldı! Akın akın görmeye gidiyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2019 08:01 | Son Güncelleme

Manhattan'daki Hudson Yards bölgesine inşa edilen devasa yapı The Vessel açıldı. Uzun süredir tamamlanması beklenen yapı milyonlar tarafından merakla bekleniyordu. 154 merdiven, 2 bin 500 basamak ve 80 bağlantı noktasına sahip The Vessel, görenlerin beğenisini topluyor.

Thomas Heatherwick'in tasarladığı The Vessel, bölgenin tam ortasında bulunuyor. Birbiriyle bağlantılı merdivenlerden oluşan yapı bal peteği formunda tasarlandı. İşte açılır açılmaz yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen o yapı...

Hudson Yards'da büyüleyici yapı

İngiliz tasarımcı Thomas Heatherwick tarafından tasarlanan, Manhattan’ın Batı Yakası’ndaki Hudson Yards bölgesi için bal peteği formunda, birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşan devasa yapı 'The Vessel' açıldı.
Toplam 154 merdiven, 2.500 basamak ve 80 bağlantı noktasına sahip ve ziyaretçilerin tırmanabildiği yapı bölgenin ortasına inşa edildi. (AA)
İşte görenlerin hayran kaldığı yapıdan bazı kareler...
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Hudson Yards Manhattan merdiven

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