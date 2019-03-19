The Vessel açıldı! Akın akın görmeye gidiyorlar

Thomas Heatherwick'in tasarladığı The Vessel, bölgenin tam ortasında bulunuyor. Birbiriyle bağlantılı merdivenlerden oluşan yapı bal peteği formunda tasarlandı. İşte açılır açılmaz yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen o yapı...
Hudson Yards'da büyüleyici yapı
İngiliz tasarımcı Thomas Heatherwick tarafından tasarlanan, Manhattan’ın Batı Yakası’ndaki Hudson Yards bölgesi için bal peteği formunda, birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşan devasa yapı 'The Vessel' açıldı.
Toplam 154 merdiven, 2.500 basamak ve 80 bağlantı noktasına sahip ve ziyaretçilerin tırmanabildiği yapı bölgenin ortasına inşa edildi. (AA)
İşte görenlerin hayran kaldığı yapıdan bazı kareler...
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